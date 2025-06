Les Etats-Unis déplacent du personnel au Moyen-Orient après des menaces iraniennes sur leurs bases

information fournie par Reuters • 11.06.2025 • 23:37 •

Brian Wilson, auteur, compositeur et interprète à l'origine du groupe californien The Beach Boys, qui a servi d'inspiration à toute une génération de musiciens parmi lesquels Paul McCartney et Stevie Wonder, est décédé à l'âge de 82 ans, a déclaré jeudi sa famille. ... Lire la suite