Prix des billets, gares desservies : ce qu'il faut savoir de la nouvelle ligne Paris-Marseille de Trenitalia, concurrente du TGV

Après le lancement fin 2021 de la liaison entre Paris, Lyon, Turin et Milan, c'est le deuxième service hexagonal lancé par la compagnie italienne.

Un train Frecciarossa, en gare de Marseille Saint-Charles (illustration) ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Principal concurrent de SNCF Voyageurs depuis la libéralisation des lignes à grande vitesse en France fin 2020, Trenitalia inaugure dimanche 15 juin une liaison entre Paris et Marseille, poursuivant son implantation dans l'Hexagone où ses ambitions sont grandes.

La compagnie italienne va proposer quatre allers-retours quotidiens entre la capitale et Marseille, avec des arrêts à Lyon-Saint-Exupéry, Avignon-TGV et Aix-en-Provence-TGV. "Pour notre positionnement stratégique, l'axe sud de la France est très important", a expliqué le PDG de Trenitalia France, Marco Caposciutti, lors d'une conférence de presse début juin. "Dans notre stratégie, il y a la connexion entre Paris et le sud de la France, entre Paris et l'Italie avec Paris-Lyon-Milan et, dans le futur aussi, la liaison Milan-Gênes-Nice-Marseille pour la clôture du triangle Paris-Milan-Marseille", a exposé M. Caposciutti.

Quelles spécificités?

Pour un trajet entre Paris et Marseille, la durée de voyage annoncée varie, entre 3h20 pour un train ne marquant l'arrêt qu'à Aix-en-Provence, et 3h50 voire 4h15 pour une rame desservant les gares de Lyon-Saint-Exupéry, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV, avec des différences de tarification.

Dans leur majorité, et sous réserve de modificiations, les horaires de départ depuis Paris-Gare de Lyon vers Marseille Saint-Charles sont les suivants: 5h55, 11h30, 14h26, 19h04. Dans l'autre sens : 6h52, 9h53, 15h47, et 19h12.

Du côté des prix, les billets pour le Paris-Marseille ont été mis en vente à partir de 27 euros, légèrement au-dessus du prix d'appel proposé par SNCF Voyageurs en TGV Inoui (25 euros).

Pour les vacances d'été, les prix affichent de fortes fluctuations en fonction des périodes d'affluence. Un Paris-Marseille le vendredi 25 juillet coûte ainsi minimum 61,90 euros (la plupart des billets dépassant les 100 euros) sur un TGV Ouigo, contre 49 euros chez Trenitalia (et aucun train à plus de 100 euros). Avec Ouigo, SNCF Voyageurs propose des Paris-Marseille dès 16 euros.

Pour la période estivale, les bons plans sont à trouver pendant les jours de la semaine, où les prix affichés pour un trajet en Frecciorossa peuvent descendre jusqu'à 32 euros.

Trenitalia bénéficie d'une ristourne temporaire pour sa mise en service

L'objectif de la compagnie transalpine est de remplir les trains à 50%-60% entre Paris et Marseille, soit un million de voyageurs, la première année. En plus de cette ouverture, Trenitalia a prévu d'ajouter dès dimanche un sixième aller-retour quotidien entre Paris et Lyon. Les trains Frecciarossa, reconnaissables à leur robe rouge, assurent enfin un service deux fois par jour entre Paris et Milan.

Trenitalia, comme tous les nouveaux exploitants lançant un service en France, bénéficie pour les trois premières années de ristournes sur les péages ferroviaires, proposées par le gestionnaire SNCF Réseau.

A part Trenitalia, l'espagnole Renfe est l'autre grande compagnie européenne a avoir tenté de conquérir le marché français grâce à deux lignes ouvertes en 2023: Madrid-Marseille et Barcelone-Lyon.