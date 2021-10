Les carburants augmentent encore, le gazole atteint un niveau record

Le litre de gazole valait en moyenne 1,5583 euro la semaine dernière et le litre de SP 95 1,6567 euro en moyenne.

Le SP 95 a atteint son plus haut niveau depuis près de 10 ans. ( AFP / FRANCK FIFE )

La hausse des prix se poursuit dans le pays. Les principaux carburants routiers vendus en France ont encore augmenté de 2 centimes la semaine dernière, selon les chiffres officiels du ministère de la Transition écologique diffusés lundi 18 octobre.

Le litre de gazole valait en moyenne 1,5583 euro, contre 1,5354 euro la semaine précédente, atteignant de nouveaux sommets historiques. L'essence SP 95 a pour sa part atteint 1,6567 euro le litre en moyenne, selon ce pointage hebdomadaire au vendredi 15 octobre. Elle a également progressé d'un peu plus de 2 centimes sur la semaine précédente, au plus haut depuis près de 10 ans, sans toutefois battre le record de 2012 (1,6664 euro). Le SP 95-E10 a également augmenté dans les mêmes proportions à 1,6287 euro, son plus haut niveau historique.

Le gouvernement cherche sa réponse

Les prix à la pompe suivent les cours du baril de pétrole, qui ont nettement rebondi avec la reprise économique mondiale et l'offre toujours limitée de certains pays producteurs.

Pour faire face à la flambée des prix du carburant, le gouvernement a annoncé à plusieurs reprises qu'il réfléchissait à la mise en place d'un dispositif. Les ministres de l'Economie Bruno Le Maire et de la Transition écologique Barbara Pompili ont indiqué lundi préférer un dispositif de type chèque carburant à une baisse de taxes . Mais "il reste du travail à faire", a affirmé Bruno Le Maire. "On essaie encore de trouver le moyen de toucher les bonnes personnes", mais "on n’a pas aujourd’hui, comme pour le chèque énergie, une base de données de toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin", a souligné Barbara Pompili.