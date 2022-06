Législatives : Édouard Philippe propose à Emmanuel Macron une coalition avec LR, le PS et EELV

L'instabilité politique engendrée par l'absence de majorité absolue est "dangereuse pour le pays", a souligné Édouard Philippe.

Édouard Philippe à Paris, le 22 juin 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Consulté par Emmanuel Macron à l'Élysée, comme tous les chefs de partis, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a expliqué mercredi 22 juin avoir proposé une "grande coalition" réunissant la majorité présidentielle, Les Républicains et une partie de la gauche.

"Il est nécessaire d' appeler à la responsabilité les familles politiques qui n'avaient pas vocation ou l'habitude de travailler ensemble , pour essayer de constituer un rapprochement (...) et d'avancer vers une stabilité politique et de mettre en œuvre un certain nombre de décisions nécessaires", a expliqué Édouard Philippe, dans la cour de l'Élysée.

Les Républicains, les socialistes et les écologistes

"C'est un exercice difficile, auquel notre pays n'est pas habitué" (...), mais "il faut prendre les électeurs au sérieux", a-t-il insisté, évoquant une instabilité politique "dangereuse pour le pays".

"Coalition, grande coalition, je suis très ouverte sur la sémantique", a-t-il déclaré, insistant avant tout sur l'établissement d'"un accord, un programme commun".

"Je ne crois pas que la majorité relative ait vocation à construire un accord de gouvernement avec l'extrême-droite ou l'extrême-gauche, a continué l'ancien chef du gouvernement. Mais il me paraît que avec le groupe des Républicains, une discussion pourrait s'engager, ou avec le groupe socialiste ou le groupe écologiste. "