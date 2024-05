Le Fortuna Düsseldorf a un pied en Bundesliga

La petite bête peut aussi manger la grosse.

Les 18 équipes de la prochaine saison de Bundesliga ne sont pas encore toutes connues, et le Fortuna Düsseldorf pourrait bien retrouver l’élite du football allemand cinq ans après l’avoir quittée. Opposé au VfL Bochum, 16 e de Bundesliga, pour les barrages de la première division, Düsseldorf a pris une belle option sur la qualification en s’imposant 3-0 sur la pelouse de son adversaire ce jeudi. Une première manche tout en maîtrise pour le F95 qui, après un quart d’heure, menait déjà 1-0 grâce à un but contre son camp de Philipp Hofmann à la suite d’un corner (13 e ). La clim’ était bien installée au Vonovia Ruhrstadion, et Bochum tentait en vain de revenir au score. Mais la possession et le jeu de passes ne font pas tout, et Düsseldorf a été plus réaliste devant la cage (19 tirs, 8 cadrés). Si bien qu’en deuxième mi-temps, Felix Klaus est venu délivrer les siens peu après l’heure de jeu (64 e ), avant que Yannik Engelhardt, en renard des surfaces, ne scelle la victoire du Fortuna (72 e ).…

