LE FMI ET L'OMC S'INQUIÈTENT DES RESTRICTIONS À L'EXPORTATION WASHINGTON (Reuters) - Les restrictions à l'exportation d'équipements médicaux et de denrées alimentaires "peuvent se révéler dangereusement contre-productives" dans le contexte de la pandémie de coronavirus, ont averti vendredi le Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Dans un communiqué commun, les deux institutions invitent les Etats à la prudence en la matière, exprimant par ailleurs leur inquiétude face à la baisse des ressources nécessaires pour garantir que les produits alimentaires et médicaux parviennent aux pays qui en ont le plus besoin. Le FMI et l'OMC estiment en outre que les restrictions à l'exportation perturbent les chaînes d'approvisionnement et nuisent à la production. (David Lawder; version française Claude Chendjou)

