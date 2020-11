Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE pourrait avancer sur le budget malgré Varsovie et Budapest en dernier recours, dit Paris Reuters • 18/11/2020 à 23:20









L'UE POURRAIT AVANCER SUR LE BUDGET MALGRÉ VARSOVIE ET BUDAPEST EN DERNIER RECOURS, DIT PARIS PARIS (Reuters) - Les dirigeants européens pourraient en dernier recours tenter de passer outre les veto opposés cette semaine par la Pologne et la Hongrie si ces deux pays continuent de bloquer l'adoption du budget européens pour la période 2021-2027, a déclaré mercredi un responsable français. Budapest et Varsovie, refusent la clause qui conditionne l'accès à ce fonds au respect de l'état de droit. La Hongrie et la Pologne font toutes deux l'objet de procédures d'infraction pour des atteintes à l'indépendance de la justice ou au droit d'asile. Si la diplomatie française dit s'efforcer de convaincre les deux pays de lever leur veto, elle n'exclut pas chercher une solution pour contourner l'obstacle. "Si ceci ne marche pas, et on n'y est pas (...) on sera obligé de trouver d'autres options. La possibilité de recourir à un accord qui ne serait pas un accord à 27, était une des options sur la table." Parmi les solutions sur la table, figure celle de la "coopération renforcée", une procédure grâce à laquelle certains pays européens pourraient mettre en oeuvre eux-même une politique donnée. (Michel Rose; version française Nicolas Delame)

