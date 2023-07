Info/Intox : la petite histoire du chèque en 8 questions

Le chèque, moyen de paiement historique, résiste peu en France face à une tendance à la digitalisation et au paiement sans contact. Retrouvez, dans notre test de connaissances spécial chèque, les temps forts de son histoire pour comprendre les tendances actuelles en France. C'est le moment de mesurer votre maîtrise du chèque et de déjouer les quelques fausses affirmations qui s'y sont glissées.

1) La date de création du chèque remonte-t-elle à 1892 ?

Faux. Le chèque fait son apparition en France en 1865 : le chèque postal se répandra massivement après la Seconde Guerre mondiale, pour assurer une circulation efficace de l'argent, sans le risque inflationniste de la planche à billets.

2) L'ancêtre du chèque est-il la «lettre de foire» ?

Vrai. Au XIIe siècle, les marchands génois lancèrent officiellement la «lettre de foire», une promesse qui engage, devant notaire, le payeur auprès de son client. Ce précieux papier deviendra par la suite une «lettre de change». La différence majeure entre le chèque et ce dernier est que le chèque exige que le compte en banque soit provisionné lors de l'encaissement, alors que la lettre de change mise sur une disponibilité des fonds ultérieure.

3) La démocratisation des chèques est-elle déconnectée de l'évolution du statut des femmes ?

Faux. Deux lois votées en 1942 et 1943 en France accordent le droit aux femmes mariées d'ouvrir seules un compte bancaire. Elles peuvent ainsi retirer des fonds ou déposer des chèques en toute liberté, pour le compte du ménage. Ce changement juridique a profondément accéléré la montée de la monnaie dite scripturale, dont fait partie le chèque.

4) La décrue des chèques (en nombre) est-elle en marche depuis l'an 2000 ?

Faux, c'est un peu plus ancien. Après une croissance continue dans les années 70, un palier enregistré entre 1980 et 1990, le chèque est victime, depuis 1996, du succès des modes de paiement de substitution, plus modernes, rapides et pratiques, tels que la carte bancaire, le prélèvement et le virement.

5) Le délai maximal pour encaisser un chèque est-il de 365 jours ?

Pas exactement. Pour être précis, le bénéficiaire du chèque a jusqu'à 1 an et 8 jours après sa date d'émission pour l'encaisser sur son compte bancaire. Avant l'échéance, il doit impérativement avoir signé et transmis le chèque à sa banque.

6) Les mentions obligatoires à remplir sur un chèque sont : le montant (en chiffres et en lettres), le bénéficiaire, la date, le lieu et la signature ?

Partiellement vrai. L'absence de bénéficiaire sur le chèque n'est pas bloquante si le numéro de compte à créditer est indiqué au verso. En revanche, cette pratique est très risquée et fortement décommandée du fait de la fraude associée (cas des chèques volés et falsifiés).

7) Un chèque sans provision peut-il mener à une interdiction bancaire ?

Vrai. Si l'encaissement d'un chèque émis entraîne un découvert non autorisé (ou un dépassement du découvert autorisé) et qu'aucune régularisation n'a été faite suite à la demande de la banque, une interdiction bancaire pourra être prononcée. La conséquence : l'interdiction formelle d'émettre à l'avenir des chèques et ce, tous comptes et banques confondus.(1)

8) Le chèque de banque est-il strictement réservé aux particuliers ?

Vrai. Le chèque de banque (dont l'émetteur est la banque) concerne les transactions d'un montant très significatif réalisées entre particuliers (ex : achat d'une voiture). Leur nombre maximal par an et leur coût éventuel sont précisés dans la convention de compte.(2)

En France, la part du chèque traditionnel se réduit comme un peau de chagrin, avec un poids de 3,9% dans le nombre de transactions (3), du fait de contraintes de lenteur, d'impact environnemental et de risque de sécurité. Plongez dans la série Info/Intox sur le panel des moyens de paiement existants, avec d'autres thématiques bancaires qui vous intéresseront sûrement !

