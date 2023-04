Info/intox : la petite histoire du virement bancaire en 5 questions

(Crédits photo : Adobe Stock - Virement bancaire)

1) L'ancêtre du virement bancaire est la lettre de change

Plutôt vrai. Basée sur la confiance, la lettre de change acceptée et présentée au banquier permet à son émetteur (porteur de la créance) d'obtenir en échange de l'argent. La garantie pour la banque se trouve dans la désignation d'un tiers (le client) qui s'engage à la rembourser. La lettre de change, comme le virement, précise le montant et le délai de paiement à respecter. Ils font partie des moyens de paiement dits «scripturaux».

2) Le montant d'un virement bancaire est limité

Vrai. Le montant de virement maximal est spécifié dans la convention de compte (document contractuel signé entre la banque et son client) (1). Les virements instantanés SEPA sont théoriquement possibles jusqu'à 100.000 euros depuis le 1er juillet 2020 mais sont souvent restreints par les banques pour des raisons de sécurité (2).

3) Le virement SEPA est depuis 2015 l'unique espace de paiement en euros

Partiellement vrai. C'est depuis le 1er août 2014 que le virement SEPA (Single Euro Payments Area) est venu remplacer les protocoles de virement nationaux en vigueur dans chaque pays et transfrontaliers au sein de la zone. Cette harmonisation des systèmes de virements a apporté une accélération et une fluidification des paiements et ce, en toute sécurité.

4) La zone SEPA compte 32 pays actuellement

Faux. Au total, 37 pays sont inclus dans la zone SEPA : 27 pays de l'Union européenne, Gibraltar, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suisse, ainsi que la Principauté de Monaco, la Principauté de Saint-Marin, la cité du Vatican et Andorre (3).

5) Un virement bancaire instantané est un virement réalisé par commande vocale

Faux. Cette opération optionnelle s'effectue depuis l'application ou le site de votre banque et permet de verser des fonds en temps réel au bénéficiaire (1). Le virement instantané est généralement effectif en 10 secondes maximum (2). Certains établissements bancaires facturent ce service, notamment quand la demande est urgente.

Pratique, le virement bancaire simplifie la vie des particuliers qui veulent régler rapidement leurs comptes à distance, sans recourir aux espèces ni aux chèques. Retrouvez notre série info/intox sur l'histoire et la variété des moyens de paiement, avec d'autres thèmes proches de vos pratiques bancaires du quotidien.

Retrouvez nos autres articles sur le thème :

Info/Intox - La petite histoire de la carte bancaire en 8 questions

Info/Intox - La petite histoire du compte bancaire en 7 questions

(1) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2384

(2) https://particuliers.banque-france.fr/moyens-de-paiement/virement-sepa

(3) https://www.telepaiement.dgfip.finances.gouv.fr/stl/satelit.web?templatename=accueilinfoedito&codeedito=PL10&retourliste=PL et https://www.strasbourg-europe.eu/les-pays-membres-de-l-union-europeenne/