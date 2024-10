Honeywell publie des résultats contrastés au troisième trimestre

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le conglomérat industriel américain Honeywell a publié jeudi des résultats mitigés au troisième trimestre et a revu à la baisse ses prévisions de ventes pour l'année sur fond d'inflation.

De juillet à fin septembre, le groupe de Charlotte (Caroline du Nord) a publié un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 9,7 milliards de dollars, moins qu'attendu par les analystes.

Il a dégagé sur cette même période un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars, en recul de 6,7% sur un an. Ce repli est dû notamment à une dépréciation liée à la vente de son activité d'équipements de protection individuelle, ainsi qu'à des coûts de production plus élevés.

Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, paramètre le plus scruté par les investisseurs, le bénéfice s'affiche toutefois en hausse de 8% à 2,58 dollars, supérieur au consensus d'analystes interrogés par Bloomberg ainsi qu'aux prévisions de Honeywell.

"Honeywell a su tirer son épingle du jeu dans un environnement difficile au troisième trimestre, en dégageant une marge sectorielle et un bénéfice par action ajusté supérieurs à nos prévisions", a déclaré Vimal Kapur, le PDG d'Honeywell, cité dans le communiqué.

"Nous continuons d'enregistrer des niveaux de commandes sains et une croissance séquentielle de notre carnet de commandes, même en excluant l'impact des acquisitions réalisées au cours du trimestre, ce qui nous rend confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs à long terme", poursuit-il.

Au troisième trimestre, les ventes du groupe ont continué d'être dopées par la branche aérospatiale, en progression à deux chiffres pour le 9e trimestre de suite.

Le chiffre d'affaires de cette unité s'affiche en croissance organique (hors effets de changes notamment) de 10%, toujours porté par l'activité dynamique de l'aviation civile, mais aussi par la défense.

La demande pour ses autres divisions est plus atone, avec notamment un recul de 5% sur un an pour le segment de l'automatisation industrielle, l'inflation pesant sur la demande et sur les marges.

Pour l'ensemble de l'exercice 2024, le conglomérat a revu à la baisse sa prévision de ventes, avec un chiffre d'affaires compris entre 38,6 et 38,8 milliards de dollars (contre 39,1 à 39,7 milliards auparavant).

L'industriel a néanmoins légèrement ajusté à la hausse sa prévision de bénéfice par action hors éléments exceptionnels, à 10,15 à 10,25 dollars (contre 10,05 à 10,25 dollars).

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action reculait de 3,1%, aux alentours de 11H40 GMT.