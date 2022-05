Gaz russe : "Nous continuerons à payer en euros", assure Barbara Pompilli

La ministre de la Transition écologique s'est exprimée en marge de la réunion d'urgence des ministres de l'Énergie de l'UE. Elle a expliqué que les discussions visaient à avoir "une politique commune, pour être moins dépendant du gaz russe".

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, le 16 mars 2022 à Paris. ( AFP / Thomas SAMSON )

Un nouveau pas vers l' indépendance énergétique de l'Union européenne ? Lors d'un point presse en marge de la réunion d'urgence des ministres en charge de l'Énergie européens , lundi 2 mai à Bruxelles, Barbara Pompili a expliqué que "tout l'enjeu est de montrer que nous continuerons à payer en Euros et en dollars, selon la manière dont les contrats sont libellés". La Russie a annoncé le 15 avril, en réponse aux sanctions après son invasion de l'Ukraine , qu'elle souhaitait que les achats de gaz se fassent en roubles.

Le pays a même suspendu les livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne, affirmant que ces deux pays membres de l'Otan et de l'Union européenne n'avaient pas effectué de paiement en roubles. Ils sont désormais approvisionnés "par leurs voisins de l'UE" , a assuré Ursula von der Leyen. "Nous nous réunissons pour affirmer notre solidarité avec nos collègues européens. Des contrats ça ne se rompt pas comme ça", a martelé Barbara Pompilli. "Nous allons continuer à travailler ensemble pour avoir une politique commune, pour être moins dépendants du gaz russe", a-t-elle affirmé.

"Plus être dépendant de la Russie"

"On a déjà commencé en travaillant sur les stockages de gaz, on est en train d'avoir une réglementation unifiée et sur les autres politiques pour diversifier nos achats de gaz , nos approvisionnements et ne plus être dépendant de la Russie", a assuré la ministre de la Transition écologique. Elle a assuré que ces mesures visent, sur le long terme, "le développement de l'énergie renouvelable".

Les ministres de l'Énergie des pays de l'Union européenne se sont réunit dans le but de discuter de leur dépendance au gaz russe. La Russie fournit 40% des besoins de l'UE en gaz , une dépendance à l'origine des réticences de l'Allemagne et d'autres pays à stopper brusquement les importations énergétiques russes. La Commission européenne prépare également des discussions sur la mise en place d'un embargo progressif sur le pétrole russe de l'Union européenne est en cours de finalisation.