Gabriel Attal espère le chèque alimentaire pour 2023

Le ministère délégué aux Comptes publics a admis que le gouvernement planchait toujours sur la solution technique à mettre en oeuvre pour déployer ce dispositif, qui s'adressera aux plus modestes.

Gabriel Attal, le 21 mai 2022, à Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Une aide, mais sous quelle forme et quand ? A l'antenne de franceinfo , Gabriel Attal a dit espérer la mise en place du chèque alimentation à l'horizon 2023. "On veut qu'il voie le jour et qu'il remplisse ses objectifs. L'objectif du chèque alimentaire est d'accompagner les Français qui n'ont pas les moyens de s'alimenter en produits bio et locaux. C'est assez compliqué techniquement d'avoir une aide qui vient cibler certains produits à certains endroits. C'est le travail qui est mené actuellement", a t-il déclaré vendredi 10 juin, dans la lignée des propos du ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Cibler les bons produits"

"Notre grande difficulté", c'est de "cibler sur les produits agricoles français", avait ainsi souligné Bruno Le Maire. "Ce n'est pas un sujet financier", avait pour sa part mercredi soir sur France 3 la Première ministre Elisabeth Borne, évoquant des "sujets techniques", notamment autour du "moyen de paiement" qui sera retenu ou encore de la capacité à "cibler les bons produits".

"On continue ce travail avec le ministère de l'Agriculture et on espère pouvoir présenter cette mesure pour 2023", a ajouté de son côté Gabriel Attal.

L'aide exceptionnelle liée à l'inflation arrivera quant à elle "à la fin de l'été", a par ailleurs ajouté Gabriel Attal, s'appuyant sur des propos de la Première ministre.

Mardi, la cheffe du gouvernement avait annoncé qu'une indemnité inflation serait versée "à la rentrée" aux plus modestes, "directement sur le compte en banque, en une fois, tenant compte naturellement du nombre d'enfants dans la famille".