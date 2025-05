Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky n'a "aucune confiance" concernant le cessez-le-feu de trois jours annoncé par Vladimir Poutine

"Nous savons à qui nous avons affaire, nous ne les croyons pas", a tranché le président ukrainien.

Volodymyr Zelensky à Prague, en République Tchèque, le 4 mai 2025. ( AFP / MICHAL CIZEK )

Alors que Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu de trois jours coïncidant avec les commémorations russes du 9 Mai, le président ukrainien a annoncé dimanche 4 mai qu'il ne "croyait pas" que la Russie respecterait cette trêve.

"Ce n'est pas le premier défi, ni les premières promesses faites par la Russie de cessez-le-feu... Nous savons à qui nous avons affaire, nous ne les croyons pas" , a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse conjointe avec le président tchèque Petr Pavel, lors d'un déplacement à Prague.

Vladimir Poutine a proposé une trêve de trois jours qui coïncident avec les célébrations de la Journée de la victoire russe sur l'Allemagne nazie, afin de, selon lui, tester la disposition de Kiev à faire la paix. Vladimir Poutine avait déjà décrété un court cessez-le-feu lors du week-end pascal en avril, qui avait conduit à une baisse des combats sans être totalement respecté par les deux camps. En mars, Moscou avait rejeté un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours proposé par Kiev et Washington.

"Aujourd'hui et tout au long de ces derniers jours, ils parlent de vouloir une sorte de cessez-le-feu partiel, mais il faut savoir, par exemple, que le nombre d'assauts aujourd'hui est le plus élevé de ces derniers mois" , a déclaré Volodymyr Zelensky, citant un rapport militaire qui fait état de plus de 200 attaques samedi. "Il n'y a donc aucune confiance" en eux , a ajouté le président ukrainien.

"Poutine peut mettre fin à la guerre"

Petr Pavel, ancien général de l'Otan, a déclaré qu'il prêtait attention à ceux qui sont prêts à respecter un cessez-le-feu, et non à ceux qui se contentent d'en parler. "Poutine peut mettre fin à la guerre par une simple décision, mais il n'en a pas montré la volonté jusqu'à présent", a ajouté le président tchèque.

Volodymyr Zelensky est arrivé dimanche à Prague pour une visite de deux jours, accompagné de son épouse. La République tchèque, membre de l'Union européenne et de l'Otan, a apporté à l'Ukraine un soutien humanitaire et militaire substantiel depuis l'invasion de ce pays par la Russie en février 2022.

Elle a accueilli plus d'un demi-million de réfugiés et fourni à l'armée ukrainienne des équipements tels que des chars, des véhicules blindés et des hélicoptères.

Prague coordonne également une initiative européenne visant à fournir des munitions d'artillerie à l'Ukraine, financée en grande partie par les alliés de l'Otan, que Volodymyr Zelensky a qualifiée d'"excellente" lors de la conférence de presse. Cette initiative vise à compenser en partie le fait que l'UE n'a pas tenu sa promesse de fournir un million d'obus à l'Ukraine.

Volodymyr Zelensky a fait savoir dans un communiqué que les discussions avec Prague portaient sur la création d'une école ukraino-tchèque de formation de pilotes pour les avions américains F-16, celle-ci n'ayant pu être établie en Ukraine "en raison des problème de sécurité actuels". Il a également annoncé une réunion lundi avec des "entreprises de défense tchèques", dont les détails seront annoncés ultérieurement.