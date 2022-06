Flambée des prix : l'inflation est "trop haute" mais aussi "trop large", note le gouverneur de la Banque de France

François Villeroy de Galhau a mis en exergue une augmentation généralisée du coût de la vie, qui va bien au delà des secteurs de l'énergie et de l'alimentation.

Francois Villeroy de Galhau, à Davos, le 23 mai 2022 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

"L'inflation est trop haute, mais elle est trop large". A l'antenne de BFM Business , le gouverneur de la Banque de France a défendu la décision de la Banque centrale européenne sur la hausse des taux, en réponse à l 'inflation qui constitue la "préoccupation numéro 1 des Français et des européens", et qui s'étend à tous les champs de dépenses.

"Il y a eu le choc de l'énergie consécutif à la guerre en Ukraine, mais quand on regarde l'inflation hors énergie et alimentation, elle est autour de 3,5%, donc très au dessus de notre objectif de 2%", a résumé François Villeroy de Galhau, vendredi 10 juin.

"Nous sommes fermement résolus et engagés à ce que l'inflation revienne à notre objectif de 2% à moyen terme", a t-il ajouté, évoquant une "inflation totale de l'ordre de 7% dans la zone euro", tandis que la France se situe à un niveau inférieur, autour de 5%.

Évolution des taux de refinancement et de dépôt de la Banque centrale européenne depuis 2008 ( AFP / )

Face à une inflation record, la Banque centrale européenne (BCE) a acté jeudi l'arrêt de son soutien monétaire à l'économie, mettant fin à des années d'achats nets d'actifs et planifiant pour fin juillet la première hausse, en plus de dix ans, de ses taux directeurs. Annoncées à l'issue d'une réunion du conseil des gouverneurs, délocalisée à Amsterdam, ces décisions, largement attendues, marquent une sortie de l'ère de l'argent pas cher et abondant.

Derniers à agir parmi les grandes banques centrales, les gardiens de l'euro prévoient de "relever les taux directeurs de 25 points de base" lors de leur prochaine réunion le 21 juillet, avant "une autre hausse en septembre".