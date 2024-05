Fumu Tamuzo : « Je ne suis pas antivax ou dans le complot, j’attends des réponses »

Miné par les blessures à répétition, François-Xavier Fumu Tamuzo a mis un terme à sa carrière en avril dernier à seulement 29 ans. Sa fragilité soudaine reste inexpliquée, et la possibilité que les vaccins contre le Covid-19 en soit la cause n’est pas écartée. Retour sur le calvaire d’un homme en quête de réponses.

Est-ce que tu peux revenir sur ta première blessure en 2021 et les semaines qui ont suivi ?

À la fin du mercato estival 2021, je signe à Laval après une saison au Portugal à Marítimo. Dans les semaines qui suivent, avec les dernières recrues, je suis amené à faire le vaccin contre le Covid-19. J’ai directement un état grippal. À la reprise de l’entraînement, j’ai eu une gêne au genou qui est apparue, mais c’était léger, donc je ne me suis pas inquiété plus que ça, surtout que cela ne m’empêchait pas de jouer à mon niveau. La dose de rappel arrive dans la foulée, état grippal encore. Quand je reprends, la gêne devient une douleur et c’est plus prononcé. Je force malgré tout jusqu’à ce que je doive arrêter, car c’était devenu insupportable.…

Propos recueillis par Thomas Morlec pour SOFOOT.com