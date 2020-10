Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: L'Etat mobilisera €15 mds par mois de confinement pour l'économie Reuters • 29/10/2020 à 19:55









FRANCE: L'ETAT MOBILISERA €15 MDS PAR MOIS DE CONFINEMENT POUR L'ÉCONOMIE PARIS (Reuters) - Les mesures de soutien à l'économie française face à l'épidémie due au nouveau coronavirus s'élèveront au total à 15 milliards d'euros par mois de confinement, a annoncé jeudi Bruno Le Maire. Ce montant se décompose en 6 milliards d'euros pour le fonds de solidarité pour les entreprises, 7 milliards pour l'activité partielle, plus d'un milliard pour les exonérations de cotisations sociales et un milliard pour la prise en charge d'une partie des loyers des entreprises, a dit le ministre de l'Economie en détaillant ces différents dispositifs, qui comprennent aussi des prêts garantis par l'Etat et des prêts directs. "Par souci de précaution (...), nous inscrirons dans le projet de loi de finances rectificatif de fin d'année, une somme plus importante de 20 milliards d'euros", a aussi annoncé Bruno Le Maire. (Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

