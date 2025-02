Faites de BoursoBank votre banque principale : simplicité et économies garanties !

(Qu'attendez-vous pour planifier bientôt une mobilité bancaire, source d'économies et de simplification ?- Crédit photo : Adobe Stock)

Pour bénéficier d'une vision 360° de vos avoirs et des meilleures conditions tarifaires du marché sur tous vos comptes détenus, ne vous privez pas d'une mobilité bancaire vers BoursoBank. Planifier cette action dès maintenant permet de limiter les frais et d'optimiser vos opérations bancaires. On vous dit tout pour amorcer cette démarche simple qui peut même vous permettre de bénéficier d'une prime jusqu'au 31 mars prochain !

Quelle est la réglementation en matière de mobilité bancaire ?

Avec la loi Macron applicable depuis février 2017, une plus grande liberté existe pour changer de banque sans contrainte, ni surcoût. Voici les principes qui régissent la mobilité bancaire automatisée :

1- La banque d'origine ne peut pas s'opposer à la démarche

C'est le mandat de mobilité signé électroniquement par le client demandeur qui va déclencher le processus.

2- Périmètre et prise en charge 100% gratuite

Les comptes concernés sont les comptes individuels, les comptes joints, les comptes de dépôt et les comptes de paiement.

À noter : la mobilité d'un compte joint vers un compte bancaire individuel est impossible.

-> Les opérations récurrentes concernées sont : les prélèvements, les revenus et les virements programmés.

-> Les chèques non débités sur les chéquiers émis au cours des 13 derniers mois.

-> Une absence totale de frais associés à ce projet facilite la démarche.

3- Délai normé de mise en œuvre : jusqu'à 22 jours ouvrés (1).

4- Cas particuliers des crédits en cours et de l'épargne généralement exclus

La banque historique du client demande à conserver le compte bancaire débité pour le remboursement du crédit et pour le versement de l'épargne. Quant aux contrats d'assurance, ils ne sont pas intégrés au processus de mobilité bancaire (1).

Quelles sont les étapes pour regrouper vos comptes chez BoursoBank ?

Chez BoursoBank, les formalités pour la mobilité bancaire sont réduites au minimum (2) :

Aucun papier n'est à fournir par le client : juste vos coordonnées bancaires et une validation en ligne.

Sélection du compte d'origine et du compte d'arrivée.

Suivi de la demande en cours possible par le client depuis son espace.

Transmission par BoursoBank du nouveau RIB aux organismes concernés de manière automatique.

Confirmation par les organismes de la bonne prise en compte des nouvelles coordonnées bancaires.

Sauvegarde possible en 1 clic des relevés de l'ancienne banque sur le coffre-fort numérique de l'espace client.

C'est vous qui décidez : vous pouvez également choisir de nous confier le transfert du solde et la clôture de l'ancien compte pour plus de sérénité et ce, à la date de votre choix (entre 45 jours et 6 mois après la signature de votre mandat de mobilité).

Les avantages de transférer tous vos comptes chez BoursoBank

En tant que client BoursoBank, vous avez déjà fait une partie du chemin en nous rejoignant comme 7 millions de personnes déjà conquises : avec une mobilité bancaire, poursuivez votre démarche pour être encore plus avantagé et satisfait au quotidien.

Demande automatisée en ligne : fiable et rapide (moins de 2 min).

Frais bancaires minimisés voire nuls : place à la gratuité pour la plupart des opérations courantes liés au fonctionnement et à la gestion de tous vos comptes bancaires.

Versement d'une prime commerciale de 70 euros jusqu'au 31 mars 2025 : sous réserve du respect des règles définies (3).

A savoir EasyMove, le service qui se met en quatre pour les clients particuliers BoursoBank Plongez-vous dans votre nouveau relevé annuel de frais bancaires BoursoBank, qui parle de lui-même. Vous verrez que vous aurez beaucoup à gagner en regroupant tous vos comptes, sans effort particulier : moins de 10 euros de frais bancaires en moyenne payés par an et par client contre 225,20 euros constatés sur le secteur bancaire français (4). Pour votre nouvelle domiciliation bancaire, le service de mobilité bancaire EasyMove, 100% natif depuis l'application, garantit un résultat optimal, grâce à une reprise automatisée des comptes et des flux récurrents, évitant ainsi erreurs ou oublis.

L'une des sources d'économies pour cette année pourrait être la réduction significative de vos frais bancaires. En choisissant une mobilité bancaire chez BoursoBank via EasyMove, vous mettez encore plus de chances de votre côté pour des frais bancaires allégés voire gratuits et une gestion complète de votre argent au sein de la banque la moins chère pour la 17e année consécutive, sans augmentation des frais bancaires en 2025, comme c'est le cas depuis 2017.

