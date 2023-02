Mobilité bancaire : osez bouger pour économiser !

(Crédits photo : Adobe Stock - mobilité bancaire et économies)

La fidélité à sa première banque ne fait aucun doute. Elle détient nos avoirs, accompagne nos projets de vie et peut parfois être la banque familiale. Pourtant en 2021, 47% des Français connectés étaient multi bancarisés (1). A l'origine de cette diversification : des opportunités attractives, l'essor de la digitalisation… Avec toujours en toile de fond, l'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et si l'heure était plutôt à la «mobilité bancaire» dans un souci d'économies ?

Mobilité bancaire : en quoi cela consiste ?

Ce service automatisé de transfert de comptes d'une banque à une autre permet de changer de banque, en embarquant les opérations régulières dans le nouvel établissement. La bonne nouvelle est que dans tout l'Hexagone, cette opération gratuite et fluide peut être prise en charge par la banque que l'on souhaite rejoindre.

A la clé, la nouvelle banque récupère et recrée tous les flux (entrants et sortants) liés aux comptes bancaires antérieurs : prélèvements et virements. Il suffit au client de formaliser sa requête auprès de sa banque d'arrivée en signant avec elle un «mandat de mobilité».

Pour ce faire, il suffit de lui transmettre ses coordonnées bancaires dans l'ancienne banque (RIB). En outre, il est possible de demander le transfert du solde créditeur du compte, voire la clôture définitive du compte bancaire après bascule.

Le saviez-vous ? Dès signature du mandat de mobilité, la banque d'arrivée a 2 jours pour informer la banque d'origine, qui dispose, à son tour, de 5 jours pour fournir toutes les informations attendues. Il faudra au minimum 12 jours ouvrés pour annuler les ordres de virements permanents existants et mettre en place les nouveaux. (2)

Changer de banque principale : une source substantielle d'économies

En décidant de ne se disperser entre plusieurs banques, le client opte pour des économies réelles et mesurables qui se matérialisent de plusieurs manières :

Réduction, voire gratuité des frais de tenue de compte et frais de carte bancaire (en supprimant les doublons et en choisissant l'établissement le mieux-disant)

Prime de bienvenue perçue si le client bascule tous ses comptes bancaires.

Bientôt convaincu : si vous étiez client Boursorama Banque, vous pourriez tester en direct notre simulateur d'économies pour évaluer vos économies annuelles potentielles.

Après la mobilité bancaire : une vision simplifiée de votre argent et de vos transactions

Au-delà de l'aspect économique qui est fondamental, la simplification de la gestion de son compte bancaire au quotidien est un autre atout évident qui procure au client, qui choisit la mobilité bancaire, une tranquillité d'esprit très appréciable.

En effet, avec une vision complète de ses avoirs et de ses flux, il ne jongle plus entre plusieurs espaces clients, plusieurs programmes de fidélité et des cartes aux plafonds et assurances variés. La charge mentale s'en trouve allégée et le bénéfice est immédiat : consultation en un clin d'œil des comptes courants consolidés. A notre époque où chacun est beaucoup sollicité commercialement sur différents canaux, ce gain de temps est précieux.

La tendance 2022 : chez Boursorama Banque, la majorité des demandes de mobilité bancaire ont été le fait de nouveaux clients dans le mois suivant leur ouverture de compte. En effet, pourquoi attendre ?

La mobilité bancaire peut générer des économies si la banque de destination mise sa stratégie sur le reversement de la valeur à ses clients. Avec EasyMove, projetez-vous durablement et complètement avec une banque en ligne : Boursorama Banque ! En plus, vous bénéficiez d'une sauvegarde sécurisée de vos anciens relevés dans votre coffre-fort numérique personnel, pour une sérénité absolue à long terme. Alors, que diriez-vous de changer de banque principale ?

En tant que futur client Boursorama Banque, vous réfléchissez à basculer tous vos comptes dans la banque la moins chère en France pour la 15e année consécutive ? Vous tombez bien ! Consultez les conditions actuelles pour bénéficier d'EasyMove ou en savoir plus.

