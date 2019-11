Ex-usine Whirlpool : échanges houleux entre Macron et d'anciens salariés

« J'ai dit la vérité. » De retour sur le site de l'ex-usine Whirlpool, dans sa ville natale d'Amiens (Somme), Emmanuel Macron a défendu pied à pied son engagement face à d'ex-salariés, ulcérés et l'accusant d'avoir été « bernés » par le repreneur en liquidation. Peu après son arrivée dans l'usine, Macron a eu un échange musclé avec les ex-Whirlpool. « Tout a été vérifié », leur a répondu Emmanuel Macron, affirmant n'avoir « aucun regret ».Avec eux, le député Insoumis de la Somme François Ruffin. L'élu avait estimé, peu avant l'arrivée du chef de l'État, que « venir il y a deux ans dire à tous les salariés qu'ils seront repris alors que derrière il n'y a rien, c'est nous prendre pour des cons. Et venir dire qu'aujourd'hui Emmanuel Macron, comme s'il était un citoyen lambda [?] est déçu, c'est nous prendre pour des cons une deuxième fois ».Lire aussi Emmanuel Macron, les années Amiens« J'ai dit la vérité à Whirlpool »« Moi j'ai dit la vérité à Whirlpool. [?] Est-ce que j'ai dit : on va tous vous sauver, on va garder l'entreprise ? Non. J'ai dit : ceux qui vous disent ça vous mentent », avait martelé le locataire de l'Élysée, quelques minutes avant de revenir sur les lieux de son déplacement de campagne le plus emblématique. « Je leur ai dit : on va s'engager pour vous », a ajouté le président, qui fait face à un contexte social tendu avant la journée de grève du 5 décembre.En...