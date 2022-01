Emmanuel Macron est "un amateur" qui "administre les gens comme des choses", estime Jean-Luc Mélenchon

Le candidat insoumis a également critiqué "des décisions qui sont prises sans se soucier de savoir dans quelle mesure elles sont acceptées, si elles sont acceptables".

Le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon, le 19 janvier 2022. ( AFP / PATRICK HERTZOG )

Un "amateur" qui "administre les gens comme des choses"... Interrogé sur la gestion de la crise du Covid-19 par Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon n'a pas mâché ses mots dimanche 23 janvier sur BFMTV .

Le chef de l'État "est surtout un amateur et quelqu'un qui a une vision de l'organisation de l'État et de la vie de la cité qui est très insuffisante", a jugé le candidat insoumis à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon accuse le gouvernement, par sa gestion de la crise sanitaire, d'"administrer les gens comme des choses" et de les "mener à la baguette à partir de décisions qui sont prises sans se soucier de savoir dans quelle mesure elles sont acceptées, si elles sont acceptables".

Emmanuel Macron "n'est là pour emmerder personne mais au service de tout le monde"

"Et cela l'a conduit à dire d'une manière qui était assez spontannée : 'J'ai l'intention d'emmerder ceux qui sont pas d'accord avec moi'. Personne n'avait jamais entendu un président dire ça... Bien sûr, dans la vie politique, cela arrive que les mots aillent loin, mais un président de la République qui parle comme ça... Il faut lui rappeler qu'il n'est là pour emmerder personne mais au service de tout le monde", a poursuivi le leader insoumis.

Pour autant, Jean-Luc Mélenchon ne pense pas que le pass vaccinal, qui est entré en vigueur ce lundi , soit un outil politique d'Emmanuel Macron. Si l'hypothèse reste "possible", selon lui, il a appelé à "éviter de tout transformer et d'imaginer que le président soit capable d'un tel cynisme".