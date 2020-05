Emmanuel Macron : « Didier Raoult incarne un phénomène social »

Capture d'écran de la visite du chef de l'Etat à Marseille pour rencontrer Didier Raoult en avril 2020. © Aurélie Audureau / MAXPPP / PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPPAuré

La veille, il était à Marseille, où il a rendu visite à Didier Raoult dans son hôpital de la Timone. On aurait dit un chef d'État en accueillant un autre. Lui, Macron, son masque sur la bouche et son costume ; Raoult, ses cheveux jaune argent et sa blouse blanche. Comment, dès lors, ne pas l'interroger sur l'aura acquise du fameux professeur ? Au passage, on l'informe que Donald Trump a retweeté un article de la presse américaine relatant cette visite au IHU de Marseille. Il ouvre de grands yeux. Ça le surprend et ça l'amuse. Ce geste du président américain est naturellement à mettre sur le compte d'une campagne en faveur de l'hydroxychloroquine. Mais lui qui a toujours eu une espèce de fascination pour ces personnages un peu différents, décomplexés et hors mode, préfère s'attarder sur un autre aspect de la personnalité du professeur marseillais. S'il se devait d'aller à Marseille - car on va à Didier Raoult -, c'est autant pour des raisons scientifiques que politiques.

Emmanuel Macron confie : « C'est une personne qui a un contentieux avec l'institution française. Il en a nourri beaucoup de rancœur. Il s'est toujours battu pour la recherche. Il a été ostracisé et il est dans un syndrome de colère. Je suis allé le rencontrer pour ne pas accréditer l'idée qu'il était ostracisé. » D'où, également, sa volonté de l'intégrer au conseil stratégique avant que, par génie stratégique ( !), Raoult n'en claque la

