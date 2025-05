"La Serbie est sur le chemin européen", assure le président Aleksandar Vucic, malgré sa visite à Moscou pour les commémorations du 9 mai

Une Serbie européenne est "notre objectif, notre volonté politique", a assuré le président serbe.

Vladimir Poutine et Aleksandar Vucic à Moscou, en Russie, le 9 mai 2025. ( POOL / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO )

"La chose la plus importante est que la Serbie est sur le chemin européen", a assuré mardi 13 mai le président serbe Aleksandar Vucic, alors qu'il a défié l'Union européenne en se rendant à Moscou pour la commémoration du 9 mai. Une déclaration dont s'est félicité le président du Conseil européen, Antonio Costa, en visite à Belgrade.

L'Union européenne avait mis en garde à plusieurs reprises Aleksandar Vucic contre ce déplacement en Russie, avec qui Belgrade entretient des liens étroits, mais le président s'est quand même rendu à Moscou pour assister au défilé sur la Place Rouge commémorant la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945 .

"On ne peut pas célébrer une libération il y a 80 ans sans, dans le même temps, condamner l'invasion d'un pays aujourd'hui", a estimé Antonio Costa, une référence claire à l'invasion russe de l'Ukraine, que Belgrade a condamnée tout en refusant de couper ses liens avec la Russie.

"À propos de mon voyage à Moscou, il est clair que nous célébrions la victoire sur le fascisme . Je l'ai annoncé à tout le monde, je n'ai trompé personne", a dit Aleksandar Vucic. "La chose la plus importante est que la Serbie est sur le chemin européen (...) La Serbie d'aujourd'hui, la Serbie de demain, sont sur le chemin européen. C'est notre objectif, notre volonté politique ."

Le président serbe a reconnu que dans le cadre de la candidature de son pays pour rejoindre l'Union européenne, Belgrade devait s'aligner sur les positions diplomatiques et sécuritaires de l'UE.

Soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine

Aleksandar Vucic a également assuré que la Serbie "soutien l'intégrité territoriale de tous les pays du monde, y compris de l'Ukraine".

Antonio Costa a évoqué une "dynamique positive au sein de l'UE pour l'élargissement" , et une "opportunité claire pour la Serbie à saisir". "Je suis heureux d'entendre que l'intégration à l'UE est une priorité. Maintenant, cela doit être rapidement traduit en action et via des réformes accélérées" , a ajouté le président du Conseil européen.

La Serbie, candidate depuis 2012 à l'adhésion à l'UE et dont la majeure partie des échanges commerciaux se fait avec elle, joue depuis bientôt trois ans un fragile numéro d'équilibriste entre Bruxelles et Moscou. Belgrade, qui a accueilli des centaines de milliers de Russes depuis février 2022, dépend presque totalement de la Russie pour ses approvisionnements en gaz, et négocie en ce moment un nouvel accord gazier pluriannuel avec Moscou, l'actuel expirant fin mai.

L'UE a souvent fait part de son inquiétude quant aux liens qu'entretiennent les autorités serbes et russes et a régulièrement appelé la Serbie à aligner sa politique étrangère et de sécurité sur la sienne. Ce pays des Balkans n'a cependant jamais suivi les sanctions européennes contre la Russie et plusieurs de ses ministres se sont régulièrement rendus sur le territoire russe ces dernières années.

Mi-avril, la commissaire à l'Élargissement Marta Kos avait déjà affirmé que la Serbie devait engager rapidement des réformes, et souligné que les attentes de l'Union européenne vis-à-vis de Belgrade étaient "quasiment les mêmes" que celles exprimées par les centaines de milliers de personnes qui manifestent depuis des mois.