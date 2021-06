Élections régionales : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

Ouverture des bureaux de vote. Quelque 48 millions de Français sont appelés aux urnes jusqu'à 18 heures, 19 heures ou 20 heures, selon les communes, pour ce dernier rendez-vous électoral avant la présidentielle dans dix mois. L'abstention risque de battre des records, alors que le Rassemblement national espère remporter la première région de son histoire. Le président de la République, Emmanuel Macron, votera à midi au Touquet dans le Pas-de-Calais, le même département où son adversaire Marine Le Pen glissera un bulletin dans l'urne, à 11 h 30 à Hénin-Beaumont. Le Premier ministre Jean Castex, lui, remplira son devoir d'électeur à 9 h 45 à Prades, dans les Pyrénées-Orientales.

Même si l'épidémie du Covid-19 est en net recul, un protocole sanitaire strict a été mis en place lors de ce scrutin, repoussé de trois mois à cause de la crise sanitaire. Les électeurs devront notamment respecter une distance de sécurité, porter un masque et utiliser du gel hydroalcoolique. Le second tour aura lieu le dimanche 27 juin.

Les enjeux sont multiples : le Rassemblement national va-t-il décrocher sa première région ? Quel avenir pour les candidats potentiels à l'Élysée ? La majorité limitera-t-elle la casse ? Quelles alliances pour le second tour, le 27 juin ? L'abstention risque pourtant d'être le grand vainqueur de ce premier tour, au moment où l'épidémie du Covid, qui a

