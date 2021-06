Covid-19 : "C'est le début de la fin du 'quoi qu'il en coûte'", prévient Bruno Le Maire

Les hôtels, bars et restaurants seront plus ciblés par les aides aux entreprises, mais les indemnisations seront dégressives au fil de l'été.

Bruno Le Maire à Londres, au Royaume-Uni, le 4 juin 2021. ( POOL / STEVE REIGATE )

Bruno Le Maire a prévenu mercredi 9 juin que les nouvelles mesures de déconfinement en France sonnaient le "début de la fin" du soutien massif de l'État à l'économie à travers notamment le fonds de solidarité.

"Le retour de l'activité est très fort, puisqu'on a les chiffres de Carte Bleue (...) : l'activité française en matière de consommation, +15% en moyenne par rapport à 2019, sur la même période", a expliqué le ministre de l'Économie sur BFMTV .

"Ça veut dire que la consommation redémarre fort en France, a-t-il poursuivi. C'est un très bon signal et c'est un très bon indicateur."

L'aide aux entreprises plus ciblée

Conséquence directe, selon le ministre de l'Économie : les mesures d'aides aux entreprises vont être adaptées et "ciblées sur les secteurs les plus touchés" par la crise, notamment les hôtels, bars et restaurants.

Ainsi, les établissements qui connaîtraient une perte de chiffre d'affaire en juin par rapport à juin 2019 pourront être indemnisés à hauteur de 40% de cette perte, a détaillé le ministre. Puis, l'indemnisation passera à 30% en juillet et 20% en août.

"C'est le début de la fin du 'quoi qu'il en coûte', avec une clause de rendez-vous fin août pour s'assurer que personne ne rencontre de difficultés majeures", a indiqué Bruno Le Maire.