Connaissez-vous ces 5 manières d'ouvrir un compte bancaire ?

Tous les chemins mènent à l'ouverture d'un compte bancaire… ou presque. Pour autant, tous les parcours envisageables n'offrent ni le même délai, ni la même facilité. A l'ère du digital et du temps réel, nous avons identifié les 5 scénarios (encore) possibles pour ouvrir un compte bancaire. A vous de juger celui qui vous correspond le plus et qui vous apportera le maximum d'avantages.

1) Se rendre en agence pour ouvrir un compte bancaire

Le principe est de faire la queue au guichet et de formuler votre demande d'ouverture de compte pour qu'elle soit prise en compte en direct.

Précautions à prendre : vous rendre à votre agence pendant les heures d'ouverture, ne pas avoir devant vous trop de personnes ayant des requêtes, réclamations ou besoins complexes à formuler.

Un conseil : : à éviter si votre temps est précieux ou si vous êtes un vrai «digital native».

2) Ouvrir un compte bancaire en appelant un conseiller

La règle est d'obtenir d'abord un premier contact téléphonique en vue de commencer les démarches pour ouvrir un compte bancaire.

A avoir en tête : il est probable que vous deviez venir déposer ou scanner ensuite les justificatifs obligatoires les plus couramment demandés : pièce d'identité en cours de validité, RIB actuel, justificatif de domicile… C'est donc un système hybride, ou «phygital», qui se profile pour votre prochaine ouverture de compte.

Notre suggestion : si votre établissement permet un chargement de pièces justificatives sur son site, vous pouvez directement suivre le scénario 4, sans passer par la case «appel téléphonique» pour l'ouverture de votre compte.

3) Remplir un formulaire pour être recontacté ensuite

Si vous êtes tenté par cette opportunité, vous devrez transmettre à votre établissement bancaire votre demande d'ouverture de compte bancaire en remplissant les champs requis par la banque sollicitée.

Risque : attendre le rappel de votre interlocuteur commercial. Le délai pour la création de compte n'est pas contractuel et peut donc varier en fonction de la charge des conseillers de votre banque.

Notre avis : à choisir uniquement en cas de doute sérieux sur votre éligibilité ou de dossier «hors cadre».

4) Suivre un parcours en ligne pour ouvrir un compte bancaire

A la recherche de flexibilité ? Vous pourrez sous réserve des justificatifs conformes partagés à l'établissement bancaire (a minima : pièce d'identité officielle valide, RIB d'un pays éligible, signature manuscrite sur feuille blanche…), obtenir la création de votre nouveau compte quasi instantanément.

Limite : cette option convient peu aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique ou Internet.

La bonne idée : à privilégier si vous avez besoin d'aller vite et que vous savez naviguer sereinement sur internet.

5) Passer par son smartphone pour ouvrir un compte bancaire en ligne

Quant à votre quête d'agilité, vous pourrez désormais la satisfaire en quelques clics. Le parcours de validation du profil client est encore plus rapide en ligne pour accéder à votre nouveau compte bancaire : il vous suffit pour cela de disposer au format numérique des justificatifs exigés par votre banque (par exemple : pièce d'identité officielle valide, RIB d'un pays éligible, selfie du demandeur).

Attention à ne pas vous retrouver bloqué pour des détails techniques, typiquement un format de fichier photo trop lourd pour être chargé sur le site de la banque. Ou encore une photo d'identité floue qui risquerait de retarder le traitement de votre dossier. La plupart de ces spécifications sont présentes pendant le processus d'ouverture, prenez le temps d'y jeter un coup d'oeil.

Condition : pour que ce processus soit optimal, il faut que le client soit équipé d'un smartphone pour télécharger l'application et réaliser ses opérations courantes en ligne.

Le must : à choisir à tout prix, si vous êtes ultra-connecté, avide de transparence et d'autonomie dans vos usages bancaires.

Ouvrir un compte : quelques points communs à connaître

Quelle que soit votre préférence (en agence, en mode hybride ou avec une banque 100% en ligne), vous devrez, en tant que nouveau client, alimenter initialement votre compte bancaire pour l'activer définitivement. C'est la convention de compte bancaire, signée entre la banque et son client, qui définit l'ensemble des règles de fonctionnement et modalités d'utilisation de celui-ci.

Les différents modes pour ouvrir un compte dépendent de votre aisance avec la technologie et de votre envie d'envisager une relation bancaire 100% en ligne, toujours à votre service et pensée selon votre intérêt de client. Boursorama Banque a compris vos enjeux de gains de temps, d'économies et de sécurité : c'est pour cela qu'elle œuvre tous les jours en faveur d'une expérience client unique et fluide sur site ou sur son application.

