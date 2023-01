Gestion et frais bancaires : oserez-vous formuler ces 5 souhaits à votre banquier ?

(Crédits photo : Adobe Stock - banquier et relevé annuel détaillé de frais bancaires)

Vous êtes en droit d'exiger le meilleur de la part de votre banque, qui détient vos fonds et vos placements. Avec des frais bancaires moyens de 220,60 € attendus en 2023 (1), c'est le bon moment pour faire part de vos attentes à votre banquier. Voici les 5 souhaits (très légitimes) à lui formuler, qui prendront tout leur sens en cette période d'inflation et de recherche d'économies.

«Je veux payer ma carte bancaire moins cher !»

La cotisation d'une carte bancaire peut être élevée et souvent mal perçue, surtout si vous ne savez pas exactement à quoi ces frais bancaires correspondent. Pour son porteur, elle représente un coût fixe mensuel supplémentaire qui n'est pas justifié par un bénéfice réel et concret.

A noter : selon le comparateur Panorabanques.com, le coût moyen de la carte bancaire s'est élevé à 62,80 € en 2022. (1)

«Mes frais de tenue de compte me semblent trop élevés…»

Une grande partie des banques appliquent des frais de tenue de compte. Pour une meilleure lisibilité et une parfaite transparente, elles sont tenues d'utiliser les mêmes dénominations dans leurs brochures et documentation mentionnant les 50 principaux frais bancaires et services potentiellement facturables. (2)

2023 sera marquée par une certaine stabilité du côté des frais de tenue de compte, avec un montant moyen attendu de 18,30 € par an. (1)

Rappel : conformément à la règlementation, toutes les banques vont mettre à disposition de leurs clients au cours du mois de janvier, un relevé annuel détaillé des frais payés en 2022 au titre de la gestion de leur compte de dépôt. Une bonne occasion de refaire le point sur ces dépenses et d'effectuer des comparaisons objectives.

«Je préfère les RDV digitaux avec mon banquier pour plus de souplesse et de réactivité»

Votre temps est précieux et vous jonglez entre télétravail intense et activité professionnelle sur site ? L'option de pouvoir planifier à distance un rendez-vous avec votre banquier est très appréciable. A la clé, un gain de temps et une rapidité dans la réalisation de vos opérations quotidiennes. Cela ne vous empêche pas un entretien annuel plus formel, mais dans l'intervalle, votre banquier devient un partenaire agile de votre gestion bancaire courante.

«J'ai besoin d'effectuer mes démarches 100% en ligne»

Quoi de plus frustrant que d'être bloqué le week-end ou en soirée, parce que vous n'avez pas anticipé une transaction qui doit s'accomplir en temps réel ? Avec les services d'une banque en ligne (FAQ, contrôles automatisés, transmission dématérialisée de documents…), vous êtes autonome et acteur de vos opérations, quels que soient le jour et l'heure où vous les réalisez.

«Je souhaite accéder aux mêmes avantages que les autres clients»

De nombreux atouts existent dans les banques qui récompensent la fidélité de leurs clients et la recommandation de l'établissement dans leur entourage : cashback , prime parrainage, réductions diverses, voire gratuité… Découvrez les programmes associés à votre statut privilégié de client. Des communications vous invitent à devenir membre et à profiter des avantages mesurables.

Si votre banquier ne peut exhausser vos 5 souhaits prioritaires en matière de gestion et de frais bancaires, c'est peut-être que vous n'avez pas choisi la banque qui vous ressemble. Votre satisfaction au quotidien dans ce domaine est primordiale ; pensez à consulter l'offre complète d'un établissement comme Boursorama Banque, la moins chère du marché pour la 15e année consécutive .

(1) Panorabanques - comparateur de banques - Communiqué de Presse du 16 janvier 2023

(2) https://particuliers.banque-france.fr/frais-bancaires-les-principales-regles