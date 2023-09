Charge mentale : 5 méthodes pour alléger votre gestion administrative dès la rentrée

(Crédits photo : Adobe Stock - Charge mentale, budget et gestion administrative de la rentrée)

Vous cherchez souvent un papier dans la pile de documents sur votre bureau et vous appréhendez le moment où il faudra ranger, classer et mettre à jour vos dossiers personnels pour un allègement de votre charge mentale ? Vous n'êtes pas le seul car, sans parler de phobie administrative, nos vies très actives ne nous ménagent pas avec leur rythme soutenu et leur planning très serré. Suivez nos 5 méthodes simples et pratiques pour faire table rase et repartir d'un bon pied pour la rentrée.

1) Le tri optimisé de vos dossiers au format papier

Suivez la doctrine : je jette ou je classe ! Si vous conservez les documents, pensez à les scanner au préalable puis à les enregistrer dans un dossier numérique sur votre ordinateur. Une fois intégrés de manière digitale, vous prendrez l'habitude peu à peu de vous séparer physiquement des documents papier inutiles.

Dans tous les cas, pour étaler la charge mentale, il convient de procéder au classement au fur et à mesure et non pas d'attendre de crouler sous les enveloppes de rentrée et courriers de toutes natures.

Bonne pratique : une sauvegarde régulière des éléments de votre PC vous garantira leur bonne intégrité dans le temps et vous tranquillisera par la même occasion.

2) La dématérialisation de vos contrats, factures, baux et bulletins de salaire

La vertu du coffre-fort électronique, notamment salarial, est de conserver, sans limitation de durée, vos bulletins de salaires, relevés de participation et d'intéressement. Ils restent disponibles même en cas de changement d'employeur. Il en est de même pour les locataires et propriétaires de leur logement qui peuvent consulter leurs comptes et soldes sur un portail dédié. Quant aux fournisseurs d'énergie et opérateurs de téléphonie et d'internet, ils offrent également la possibilité d'accéder à un espace clients sécurisé pour un suivi en temps réel de vos contrats et consommations.

Cette dématérialisation automatique des dossiers personnels et professionnels que vous réalisez (peut-être déjà) avec des partenaires de confiance permet d'économiser :

De la place (pour le rangement dans vos tiroirs et placards…).

(pour le rangement dans vos tiroirs et placards…). Du temps (de recherche et de classement).

(de recherche et de classement). De l'argent (sans classeur, ni boîte d'archives).

(sans classeur, ni boîte d'archives). Du papier (et ça c'est mieux pour la planète).

Quant aux codes d'accès, connectez-vous la première fois sur ces portails et choisissez un mot de passe sécurisé dont vous vous souviendrez par la suite. En mettant ces différents sites habituels en favoris sur votre navigateur, vous faciliterez vos changements d'usage.

Le saviez-vous ? Si vous étiez client Boursorama Banque, vous disposeriez d'un coffre-fort personnel en ligne vous permettant, dans l'espace client, de sauvegarder jusqu'à 2 Go de documents totalement protégés, et de profiter de l'agrégation de factures pour accéder directement aux documents, factures et relevés des différents organismes de manière sécurisée, confidentielle et 100% gratuite.

3) Votre to do list et votre agenda regroupés sur votre smartphone

Finis les post-it qui traînent et les papiers qui s'envolent ou se perdent. Saisissez dès maintenant tous vos événements et listes de courses, de tâches… dans votre smartphone : au moins vous les aurez toujours avec vous, même en faisant du shopping ou dans votre voiture. Des rappels et notifications vous éviteront oublis et retards : le niveau de stress en sera également amoindri. Pensez néanmoins à vous doter d'une batterie externe de renfort si vous êtes nomade.

Le cloud est votre allié : en cas de perte, casse ou vol de votre téléphone mobile, la récupération de vos précieuses données (contacts, rendez-vous, notes, photos…), sauvegardées dans le cloud, sera immédiate et garantie par votre opérateur.

4) Vos opérations bancaires 100% en ligne

Quoi de plus confortable que de demander en autonomie le changement de paramétrage de vos plafonds en prévision d'un voyage à l'étranger ou de vérifier que le virement attendu par votre interlocuteur est bien passé à la bonne date ? En effet, avec les services en ligne d'une banque 100% digitale, c'est vous qui donnez le tempo de vos opérations bancaires, pour une fluidité et une efficacité garanties.

Plus besoin d'attendre l'action d'un intermédiaire : si vous disposez des autorisations et avoirs suffisants, la transaction demandée sera effectuée sans délai et sans formalisme supplémentaire. Aucun autre document ne sera requis car les procédures sont aussi calibrées pour vous faire gagner du temps. C'est cela aussi l'avantage d'une banque en ligne, telle que Boursorama Banque , qui soigne votre charge mentale en rendant possibles :

L'accès à toutes les fonctionnalités bancaires depuis l'appli.

Le paiement sur mobile.

Le virement par sms.

Les alertes personnalisables.

La consultation d'une FAQ très complète et le recours éventuel au Chatbot Eliott.

5) Le suivi de votre budget en accès direct et sans tabou

La surveillance du budget du foyer passe par la connexion en temps réel au solde de votre compte bancaire. Sans vision, vous ne pouvez ni vous projeter, ni envisager sereinement de prochains achats, abonnements ou cotisations, notamment liés à la rentrée. Par exemple, Boursorama Banque a décidé de simplifier vos finances personnelles par :

La visualisation et la classification de toutes vos dépenses , par période, catégorie et commerçant.

La mise en place d'alertes en cas de dépassement ou de solde limité. Il n'est donc plus nécessaire de tenir vos comptes sur un carnet ou fichier Excel : la banque les fait pour vous et plus vite.

Faites confiance à votre banque digitale pour être constamment à vos côtés et vous fournir un niveau d'information et de réactivité, que vous êtes en droit d'attendre.

Votre charge mentale est proportionnelle à l'intensité de vos vies personnelle et professionnelle. Mais, pour ne pas vous laisser déborder par un trop grand nombre de sujets décentralisés et parfois épars, la digitalisation des usages est une clé précieuse pour parvenir à une organisation plus optimale et satisfaisante pour vous. Bonne rentrée !

