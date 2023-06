Ces 4 promesses que votre carte bancaire devrait tenir

(Crédits photo : Adobe Stock - promesse et engagement)

A l'arrivée des beaux jours vous aspirez à un peu d'insouciance et de fantaisie dans votre mode de vie : escapades, voyages, petits plaisirs ou grandes folies… Pour ce faire, votre carte bancaire doit vous obéir au doigt et à l'œil, si vous l'avez bien choisie et correctement paramétrée. Voici le programme des festivités, inspiré des besoins courants de 4 profils d'utilisateurs de cartes bancaires :

1) Flexibilité : votre carte bancaire souple grâce à des plafonds de retraits et de paiements adaptés

Le principe : plus question de louper une bonne affaire du fait d'un blocage !

En cas de sommes importantes à décaisser sur une courte période, vous devez bénéficier de la carte bancaire adéquate ou des bonnes autorisations. Ainsi, vous serez en mesure de réserver sereinement vos vacances, sans appréhender les montants des prochains paiements.

-> Le besoin de Julie, qui profite de la vie, ressemble sûrement au vôtre : la combinaison d'une carte souple et d'un relèvement ponctuel et instantané des plafonds pour une gestion du budget estival facilité. Visualisez la différence de prestations possibles en 3 formules .

2) Nomadisme : votre carte bancaire vous accompagne à l'étranger en évitant les frais inutiles

La règle d'or : vous êtes en droit de ne plus subir les surcoûts imprévus, par définition indésirables !

Pour des séjours ponctuels ou réguliers hors Hexagone, un moyen de paiement qui se fond dans le paysage et s'adapte aux coutumes locales (paiement en devises ou en carte bancaire), c'est ce que vous apprécierez, surtout sans surcoûts liés à l'extra-territorialité.

-> Faites comme Samuel, le globe-trotter, qui a tout compris sur les déplacements à l'étranger : sans anticipation, lors d'un voyage, les frais forfaitaires et les frais variables sur les paiements et retraits peuvent vite chiffrer, surtout quand vous devez payer successivement de multiples sommes du quotidien : transports, restaurants, shopping etc. Pour optimiser vos frais et rester agile, choisissez la meilleure carte bancaire .

Le saviez-vous ? Le paiement en euros est accepté dans les 26 pays sans frais supplémentaires (1) par rapport à ceux appliqués en France, ce qui vous permet de vous concentrer sur les spécificités bancaires des autres destinations.

3) Digitalisation : avec l'appli bancaire, vous agissez en autonomie et à distance

Avec votre carte bancaire en poche (paiement mobile ou sans contact) et une connexion directe à votre compte depuis l'appli, c'est le pilotage de vos finances personnelles qui devient évident et immédiat. Vous accédez à votre solde, consultez les derniers mouvements sur votre compte en toute sécurité et décidez d'effectuer (ou pas) des nouveaux paiements.

-> La fluidité d'une banque en ligne est également essentielle pour Sarah, hyper connectée pour toutes ses démarches, pour qui les opérations bancaires réalisables et consultables 7j/7 et 24h/24 la rassurent et lui donnent de la visibilité sur sa marge de manœuvre financière. Pour en savoir plus, c'est ici .

4) Gratuité : avec une carte bancaire alignée sur votre style de vie, vous choisissez la liberté

La base : la cotisation payante liée à la carte bancaire est une option possible, plus une obligation !

La gratuité de la carte bancaire ne rime plus avec services inexistants ou étriqués, bien au contraire : c'est l'accès à des privilèges synonymes de sérénité, liberté et de confort qui garantissent à son détenteur une plus grande satisfaction et meilleure expérience utilisateur. A contrario, une carte payante n'est pas forcément trop chère si vos attentes en termes de garanties, de services haut de gamme et de sécurité sont légitimement fortes.

-> Inspirez-vous de Yanis, sensible aux services à valeur ajoutée, qui a commencé avec une carte gratuite avec pas mal d'avantages et a poursuivi avec une carte premium, plus en phase avec ses aspirations et dépenses du moment. C'est peut-être le moment de vous renseigner ?

Parlons vrai : en étant chez Boursorama Banque, les clients économisent en moyenne 210 € chaque année. (2)

Votre carte bancaire ne répond pas à tous vos besoins de souplesse, d'évasion sans stress, de réactivité et de frais maîtrisés ? Il vous suffit d'ouvrir un compte courant chez Boursorama Banque, adossé à une carte bancaire performante et économique.

(1) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2404

(2) Source Panorabanques.com janvier 2023