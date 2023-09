Erreur de virement : comment obtenir une régularisation ou un remboursement ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Femme choquée en consultant son compte bancaire suite à un virement)

Le virement a vraiment du talent !

Qu'il soit ponctuel (soit normal, soit différé) ou permanent, le virement recèle de nombreux atouts : fiabilité, sécurité et rapidité. Il peut s'opérer dans la zone SEPA mais aussi bien au-delà pour approvisionner régulièrement les comptes de proches installés à l'étranger ou régler un achat hors des frontières.

Malgré ces avantages indéniables, le virement ponctuel peut présenter un risque d'erreur car il demande une action manuelle susceptible de ne pas correspondre aux attentes initiales de l'utilisateur, à la suite d'un défaut de vérification ou d'une saisie trop hâtive de sa demande de virement.

Que faire en cas d'erreur sur le montant du virement bancaire ?

Quand le créateur d'un virement procède à sa planification, le premier risque auquel il doit faire face est l'écart de montant entre ce qu'il saisit et ce qu'il doit réellement à son tiers créancier. Il peut s'agir d'un zéro en trop, d'un oubli de décimale ou de toute autre imprécision qui rend le lettrage (rapprochement comptable automatique) impossible et qui peut également contrarier son compte en banque en cas de somme indésirable versée.

Bon à savoir : même si un virement SEPA est par nature irrévocable, tant qu'il a le statut «en attente» ou «en cours» dans la liste des virements programmés, il est modifiable ou annulable par son demandeur (hors virements instantanés qui sont traités en temps réel).

Comment procéder si le bénéficiaire du virement émis n'est pas le bon ?

La deuxième faille à éviter, qui relève de la responsabilité de l'émetteur du virement, est le fait de se tromper de bénéficiaire final. Cette situation malencontreuse a plusieurs origines possibles :

Une longue liste de bénéficiaires, avec des risques de confusion du fait de noms qui se ressemblent.

Une coexistence d'IBAN actifs et inactifs dans l'historique des bénéficiaires.

Une faute d'inattention du créateur du virement qui se trompe de ligne en voulant vite boucler son opération.

La bonne nouvelle est que, si la personne qui a reçu le virement figure dans la liste des bénéficiaires existants, il y a une forte probabilité que l'émetteur la connaisse personnellement. Aussi, il lui suffira de se rapprocher d'elle afin de lui expliquer le contexte en vue de la récupération de ses fonds. Dans le cas d'un compte bénéficiaire clos, les sommes seront automatiquement recréditées sur le compte de l'émetteur, donc pas de panique !

Notre conseil : si un bénéficiaire n'est plus d'actualité dans la liste (car il n'a servi qu'une fois ou a été remplacé par un autre plus récent avec un nouvel IBAN), il faut penser à le supprimer définitivement et ce, en toute autonomie sur son compte (depuis l'espace client de sa banque à distance ou sur son application bancaire). Cette précieuse action empêchera de le sélectionner par mégarde la fois suivante.

Quelle protection pour les particuliers en cas de virement frauduleux à leur insu ?

Si une personne mal intentionnée se procure les identifiants et codes confidentiels d'une autre, elle peut être en mesure de réaliser des virements à son profit. Si la personne lésée s'en rend compte, elle doit sans attendre signaler à sa banque la fraude subie et s'empresser de changer ses mots de passe et son adresse email dans son profil sur son espace client. Attention, cela ne concerne pas les situations de litiges ou de désaccords qui surviennent entre l'émetteur et le bénéficiaire.

A retenir : le particulier dispose de 13 mois après la date de débit de son compte pour contester un virement erroné ou mal exécuté. Attention, la demande ne garantit pas in fine la récupération des fonds virés à tort (1). En parallèle, une déclaration officielle sur la plateforme Thésée aidera à la collecte de pièces dans le cadre de l'ouverture d'une enquête.

A titre de prévention, l'authentification forte est capitale pour sécuriser l'accès au compte de sa banque en ligne en cas de nouveau point d'accès à internet ou de nouvel appareil détecté. L'ajout d'un nouveau bénéficiaire ou la planification d'un ordre de virement en sera plus facilement bloqué du fait du signalement automatique de l'intention d'une modification.

Chaque virement ponctuel demande vigilance et concentration. Si cette étape cruciale est négligée, l'utilisateur risque de mécontenter son créancier pour cause de non-paiement ou de devoir créer une procédure à son encontre pour lui demander un retour des sommes indûment perçues. Ces deux cas de figure occasionnent du stress et une perte de temps inutiles. Prendre le temps de bien préparer ses virements et de les vérifier est un gage de tranquillité.

