Ce nouveau format de chèque de banque va sécuriser tous vos paiements importants

Un chèque de banque présente bon nombre d'avantages : il inspire confiance au destinataire surtout lorsque le paiement porte sur un montant élevé. Mais parfois les heures d'ouverture des agences bancaires laissent planer le doute sur la véracité du chèque reçu. Quelles sont les recommandations à l'attention des particuliers pour que le chèque de banque remplisse sa mission ?

À quelles conditions utiliser un chèque de banque traditionnel ?

L'émission d'un chèque de banque répond à un besoin de paiement sécurisé entre particuliers pour rassurer le bénéficiaire sur le fait qu'il va bien encaisser la somme convenue. Pour que ce moyen de paiement fonctionne parfaitement, voici les précautions à prendre :

Si vous êtes l'acheteur ou l'émetteur du chèque (tireur), il convient de provisionner le compte bancaire avec les liquidités suffisantes et d'anticiper le besoin avec un délai minimal pour que la banque s'en charge…

Si vous êtes le vendeur (ou le futur bénéficiaire des fonds), il s'agit de planifier la transaction, idéalement pendant les jours et heures ouvrés de la banque afin que vous puissiez demander en temps réel à votre conseiller bancaire d'effectuer toutes les vérifications nécessaires. Ces quelques formalités vous rassureront en vous prouvant la bonne foi de votre interlocuteur.

A l'heure des arnaques, des faux chèques de banque circulent…

On connaissait le phénomène des chèques volés ou détournés (au niveau de l'ordre ou du montant). Désormais, les chèques de banque, autrefois épargnés, n'échappent plus aux tentatives d'actes frauduleux, qui portent souvent sur des montants significatifs, liés notamment à la vente de véhicules personnels sur des sites de petites annonces entre particuliers.

Quel est le mode opératoire utilisé par les malfaiteurs ?

En simulant la publication d'une annonce, ils récupèrent auprès de candidats acheteurs la photo d'un chèque de banque avec des données réelles et conformes (nom de famille, établissement, adresse, téléphone et numéro de chèque…). Ensuite, ils repèrent un vrai bien à vendre et se font passer pour un acquéreur potentiel en fournissant le fameux chèque de banque falsifié dans l'intervalle avec le montant exact demandé par le vendeur.

Des ratures ou corrections, souvent bien dissimulées peuvent malheureusement passer inaperçues puisque la cohérence des informations inscrites est garantie. Le rendez-vous sera pris et la récupération de la marchandise se fera en échange… (1).

Comment être prudent avec un chèque de banque remis par un inconnu ?

Demandez-lui de présenter l'original de sa pièce d'identité lors de la transaction.

Vérifiez les avis laissés sur son profil pour voir si c'est un habitué des transactions entre particuliers et si elles ont été réalisées avec succès.

Scrutez avec la plus grande attention la mention obligatoire présente en filigrane précisant «chèque de banque» qui doit être intacte.

Rendez-vous dans votre agence pour constater en direct l'encaissement effectif du chèque de banque, avant la remise des clés de la voiture ou de l'objet cédé.

Quel est ce nouveau chèque de banque toujours plus fiable et plus rapide ?

Que diriez-vous de commander un chèque de banque qui arrive à son destinataire sans repasser par votre intermédiaire ? C'est désormais envisageable sans stress, ni attente de réception dudit courrier !

En effet, pour faciliter aux clients résidant en France leurs achats, BoursoBank leur donne la possibilité d'émettre une demande de chèque de banque en quelques clics : c'est le service intitulé "envoyer un chèque de banque au bénéficiaire" disponible dans l'appli ou sur le site et ce, gratuitement - hors frais d'affranchissement refacturés - (2).

Le saviez-vous ? Le tarif moyen d'émission d'un chèque de banque constaté en France est de 14,30 euros, s'échelonnant selon les établissements entre 5 euros et 27,95 euros l'unité (3).

Le chèque de banque rassure les acheteurs et les vendeurs en garantissant dans la plupart des cas une conformité du moyen de paiement scriptural. Néanmoins, pour éviter toute arnaque, il est recommandé d'exiger soit un virement instantané avant remise de la marchandise, soit un chèque de banque digital, comme chez BoursoBank, qui n'aura pas transité physiquement par l'émetteur.

