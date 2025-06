Après d'interminables travaux, le tunnel de Tende s'entrouvre enfin

Le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, quitte le Palais de l'Elysée après une réunion, le 16 avril 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Avec des années de retard et encore d'importantes restrictions, le nouveau tunnel de Tende, liaison vitale entre la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes) et l'Italie, va être inauguré vendredi en fin d'après-midi par les ministres français et italien des Transports, Philippe Tabarot et Matteo Salvini.

Pour les habitants des deux côtés de la frontière, ce sera enfin "une bouffée d'oxygène", après des années d'isolement et de dépit, face à ce chantier empoisonné par les scandales et dévasté par la tempête Alex.

Le projet remonte à 2007, pour fluidifier et sécuriser les passages, alors qu'un vieux tunnel de 3 km datant de 1882 imposait une circulation alternée, avec une moyenne de 4.000 véhicules par jour mais de grosses fluctuations selon les saisons.

Tende et la haute vallée de la Roya ne sont devenues françaises qu'en 1947 et les échanges étaient nombreux parmi les locaux des deux côtés, pour aller travailler, voir des proches ou faire des achats.

Des Français partaient faire du ski côté italien l'hiver, tandis que des touristes italiens mais aussi suisses ou allemands choisissaient cet axe gratuit et bucolique, plutôt que l'autoroute, et la Ligurie pour rejoindre la Côte d'Azur.

L'idée était de percer un nouveau tube, puis de rénover l'ancien, pour obtenir une circulation à double sens à partir de 2020, pour un budget estimé à 176 millions d'euros, pris en charge à 58% par l'Italie et 42% par la France, à parité entre Etat, région et département.

Les décombres de bâtiments endommagés se dressent à Tende, dans la vallée de la Roya, à environ 50 km au nord-est de Nice, dans le sud-est de la France, le 7 octobre 2020 ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Mais le projet connaît un premier coup d'arrêt en 2017 avec la découverte du vol de 200 tonnes de matériaux au sein de la société italienne Fincosit, alors chargée de l'ouvrage.

Puis en octobre 2020, la tempête Alex emporte ponts et routes, bloquant l'accès à l'ouvrage côté français et rendant l'ancien tunnel impraticable. Un temps coupée du monde, la commune de Tende perd alors 50 logements et voit partir 200 habitants, soit près de 10% de sa population.

Depuis la tempête, seul le train italien traverse la frontière, à raison de quatre allers-retours par jour. La trentaine d'Italiens qui travaillent dans l'antenne du CHU et à l'Ehpad de Tende ont dû s'en contenter.

- Nouveaux commerces -

En voiture, il y a une piste dite "des 46 lacets" pour les locaux l'été, ou 300 km de détour par la côte ligure.

Et si la route qui serpente le long de la Roya a été bien refaite, souvent plus large et moins tortueuse qu'avant la tempête, la ligne ferroviaire vers Nice est à l'arrêt pour travaux depuis septembre 2024.

Les bus de substitution s'arrêtent à Breil-sur-Roya, 20 km en aval de Tende, et les 200 visiteurs que le train touristique amenait chaque jour l'été manquent à l'appel.

"Il y avait un climat pessimiste pour la vie de la vallée", résume Philippe Daveo, employé de 27 ans à Tende.

Le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, visite un chantier à Castres, dans le sud-ouest de la France, le 4 avril 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Arrivé en décembre au ministère des Transports, M. Tabarot, député des Alpes-Maritimes, a fait de ce dossier une priorité et a pressé l'Italie, chargée de l'ouvrage, pour obtenir l'ouverture du nouveau tunnel cet été, même a minima.

Comme les abords du nouveau tunnel ne sont pas terminés, une commission intergouvernementale doit décider vendredi matin des modalités de circulation: forcément alternée, et avec des plages horaires réduites, pour permettre la poursuite des travaux.

Malgré les restrictions qui s'annoncent, cette ouverture est "une bouffée d'oxygène", assurent chacun de son côté Lucie Moulin, adjointe au maire de Tende, et Olivier Bottero, responsable de l'office du tourisme de Limone Piemonte, de l'autre côté du col.

Depuis que la date de l'inauguration a été confirmée en Italie, ce dernier a reçu des dizaines d'appels de touristes intéressés.

A Tende, plusieurs commerces viennent d'ouvrir, comme la supérette d'Alyssa Mari, Niçoise de 33 ans: "On a ouvert sans être sûrs pour le tunnel, mais on en espère beaucoup plus de passage."

Reste que si la sécurité est assurée, la fluidité n'est pas encore à l'ordre du jour, puisque l'achèvement de la rénovation de l'ancien tunnel n'est pas attendue avant 2029. Le budget est déjà monté à 255 millions d'euros (+45%) et une rallonge de 70 millions d'euros est évoquée.