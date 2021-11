Carburants : gazole en hausse, sans-plomb en recul, les tarifs restent proches des records

Le gouvernement a annoncé en octobre la mise en place d'une "indemnité inflation" de 100 euros pour plus de 38 millions de personnes.

Les tarifs des carburants routiers vendus en France ont connu des évolutions diverses la semaine dernière, mais restent à des niveaux élevés et proches de leurs records, selon des chiffres officiels publiés lundi 15 novembre.

Le prix du gazole est remonté près mais légèrement en dessous du record qui avait été atteint à la mi-octobre. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le litre de gazole valait en moyenne 1,5577 euro , en hausse par rapport à la semaine précédente (1,5493 euro), selon les chiffres hebdomadaires du ministère de la Transition écologique arrêtés vendredi. C'est proche mais légèrement en dessous du record qui avait été atteint à la mi-octobre (1,5583 euro), peu avant que le gouvernement n'annonce une "indemnité inflation" de 100 euros pour plus de 38 millions de personnes face au renchérissement du coût de la vie.

Le super SP 95-E10 a en revanche très légèrement reculé la semaine dernière, à 1,6327 euro en moyenne, soit 0,31 centime de moins, revenant ainsi d'un nouveau sommet historique. L'essence SP 95 s'est aussi tassée à 1,6590 euro, en recul de 0,35 centime.

Les prix à la pompe suivent les cours du baril de pétrole, qui ont nettement rebondi ces derniers mois avec la reprise économique mondiale et l'offre toujours limitée de certains pays producteurs. Les cours évoluaient ainsi au-dessus de 80 dollars le baril lundi matin contre moins de 45 dollars il y a un an. Les prix obéissent aussi à plusieurs autres facteurs (taux de change euro-dollar, niveau des stocks de produits pétroliers et de la demande, taxes...).