Indemnité inflation : le critère d'éligibilité des retraités change pour inclure plus de personnes

La prime inflation devait initialement être accordée aux retraités selon un critère lié au paiement de la CSG. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Les retraités ayant des revenus modestes vont pouvoir bénéficier de la « prime inflation » de 100 € annoncée le 21 octobre dernier par le Premier ministre Jean Castex. Le gouvernement a précisé que cela concernerait les bénéficiaires du minimum vieillesse ou d’une pension de retraite inférieure à 2 000 € nets mensuels résidant en France et qui n’étaient pas en activité au mois d’octobre.

Après l'annonce de la « prime inflation » par le Premier ministre Jean Castex le 21 octobre dernier, le gouvernement a précisé les conditions d'éligibilité de cette indemnité pour les retraités. L'exécutif a décidé de réévaluer ces conditions afin que davantage de personnes âgées puissent en bénéficier, rapporte Capital.

Calcul sur la pension d'octobre

« L’indemnité inflation sera versée aux bénéficiaires du minimum vieillesse ou d’une pension de retraite inférieure à 2 000 € nets par mois résidant en France, et qui n’étaient pas en activité au mois d’octobre », a fait savoir le gouvernement dans un dossier de presse publié mercredi 3 novembre. Le montant pris en compte sera celui de la pension perçue au mois d'octobre 2021.

Les pensions de retraite de base et complémentaire seront prises en compte, ainsi que les pensions de réversion, pour calculer l'éligibilité. Le revenu sera calculé individuellement, comme pour les salariés, et non pas au niveau du ménage. Les retraités éligibles à cette prime recevront un versement de 100 € en février 2022 opéré par les caisses de retraite.

À l'origine, le gouvernement avait envisagé de baser l'éligibilité des retraités à cette indemnité sur le taux de contribution sociale généralisée (CSG). Mais cette méthode excluait les retraités soumis à la CSG à taux plein (8,3 %). Cela représente 29,5 % des retraités, soit 4,3 millions de personnes, qui ne touchent pourtant que 1 943 € nets par mois.