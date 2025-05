Cannes: les frères Dardenne et une pensée pour Emilie Dequenne en clôture de la compétition

Les frères Luc (d) et Jean-Pierre Dardenne posent avec la comédienne Emilie Dequenne pour la Palme d'or du 52e Festival de Cannes, avec le film "Rosetta", le 23 mai 1999 ( AFP / MICHEL GANGNE )

Dernier jour de compétition à Cannes vendredi avec de sérieux candidats, les frères Dardenne, qui postulent avec "Jeunes mères" pour une 3e Palme d'or record, l'occasion aussi d'un hommage à leur actrice fétiche Emilie Dequenne, décédée mi-mars.

Le jury, présidé par l'actrice française Juliette Binoche et dans lequel figurent ses comparses américains Halle Berry et Jeremy Strong, rendra son verdict en début de soirée samedi.

Parmi les 22 films soumis à leur regard, "Un simple accident", nouvelle charge contre la République islamique de l'Iranien Jafar Panahi, "Valeur sentimentale", drame familial du Norvégien Joachim Trier, et "Deux procureurs", réflexion de l'Ukrainien Sergueï Loznitsa sur la tyrannie à l'époque des purges staliniennes, se sont notamment démarqués.

Habitués de la compétition, Jean-Pierre et Luc Dardenne pleurent encore le décès d'Emilie Dequenne, fauchée à 43 ans par un cancer rare, au terme d'une lutte acharnée qu'elle avait rendue publique.

L'actrice belge a été révélée en 1999, à 18 ans, dans leur film "Rosetta", qui lui a valu le prix d'interprétation à Cannes et aux rois du cinéma social belge leur première Palme d'or (suivie de "L'Enfant" en 2005).

"Elle sera un petit peu là", a dit Luc Dardenne à l'AFP avant de partir pour la Croisette. "Le festival a eu l'idée de passer le film le dernier jour, comme +Rosetta+. Donc forcément, c'est le lien. Puis Thierry Frémaux (le directeur général du festival, NDLR) a dit que la sélection était dédiée à Emilie. Donc voilà, elle est là, son fantôme est là."

- Film choral -

"Rosetta" suivait une toute jeune femme déterminée à sortir de la pauvreté. "Jeunes mères" brosse aussi le portrait de jeunes femmes en situation de précarité mais il s'agit cette fois d'un film choral, situé dans une maison maternelle hébergeant cinq adolescentes enceintes ou tout juste devenues mères.

"Le film va raconter comment chacune va se libérer d'un poids, d'un destin qui leur a été, comme tous les destins, imposé", résume Jean-Pierre Dardenne, dont le long métrage sort aussi en salles en France vendredi.

Les frères Luc (g) et Jean-Pierre Dardenne, le 5 mai 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Au-delà de l'hommage, son frère Luc appelle à "être au présent", comme "Emilie le dirait": "C'est une fille qui aimait la vie et je pense qu'il faut aussi être avec les jeunes filles d'aujourd'hui, sans oublier Emilie".

Deuxième film du jour et dernier à être présenté en compétition, "The Mastermind" de l'Américaine Kelly Reichardt met en scène l'étoile montante britannique Josh O'Connor, 35 ans, dans un vol d'œuvres d'art aux Etats-Unis en 1970.

Visage du prince Charles dans la série "The Crown" et joueur de tennis pris dans un triangle amoureux dans "Challengers" de Luca Guadagnino (2024), O'Connor figure au générique d'un autre film engagé dans la course aux prix à Cannes, la romance gay et musicale "The History of Sound" du Sud-Africain Oliver Hermanus.

- Premiers films d'acteurs -

Hors compétition, toute une série de prix sont attendus dès vendredi, à commencer par la section Un certain regard, qui a programmé plusieurs premiers films réalisés par des acteurs (Scarlett Johansson avec "Eleanor the Great", Kristen Stewart avec "The Chronology of Water", Harris Dickinson avec "Urchin").

L'actrice et réalisatrice américaine Scarlett Johansson et les actrices américaine June Squibb et britannique Erin Kellyman arrivent pour la projection du film "Eleanor the Great" le 20 mai 2025 à Cannes ( AFP / Miguel MEDINA )

Doivent également être décernés la Queer Palm, prix alternatif LGBTQI+ qui fête ses 15 ans avec le cinéaste français Christophe Honoré comme président du jury, et l'Œil d'or, qui récompense le meilleur documentaire. A titre anecdotique, le meilleur chien acteur recevra la traditionnelle Dog Palm.

Deux premières de films français sont également au programme dans la soirée.

"13 jours, 13 nuits" de Martin Bourboulon, avec Roschdy Zem et Lyna Khoudri (vue en compétition dans "Les Aigles de la République" du Suédo-égyptien Tarik Saleh), retrace l'évacuation de l'ambassade de France à Kaboul, qui s'apprête à tomber aux mains des talibans en août 2021.

"Moi qui t'aimais" de Diane Kurys met en scène le même Roschdy Zem et Marina Foïs dans la peau d'un couple mythique du cinéma français, Yves Montand et Simone Signoret.