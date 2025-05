Congrès PS: Olivier Faure défend l'union de la gauche, les yeux rivés sur 2027

De g. à d.: Boris Vallaud, Nicolas Mayer-Rossignol et Olivier Faure ( AFP / Alain JOCARD )

A cinq jours du premier tour du congrès du PS, Olivier Faure met toutes ses forces dans la bataille pour défendre son bilan et l'union de la gauche non mélenchoniste pour 2027, avec en ligne de mire la prochaine présidentielle, où il se pose en potentiel candidat.

Le patron des socialistes multiplie, comme ses concurrents Nicolas Mayer-Rossignol et Boris Vallaud, les déplacements dans les fédérations socialistes, alors que le résultat du vote est plus que jamais incertain.

Avec pour objectif de défendre sa proposition d'une plateforme commune de la gauche non mélenchoniste, allant de Raphaël Glucksmann à François Ruffin, en vue d'une candidature commune pour 2027, mais sans Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise, avec qui il a pris ses distances depuis plusieurs mois.

Olivier Faure, qui a pris la tête du PS en 2018 après le champ de ruine laissé par le quinquennat Hollande et a été l'un des initiateurs de l'alliance Nupes en 2022, puis du Nouveau Front populaire en 2024, continue de porter l'idée d'une union large à gauche pour contrer "la vague réactionnaire et identitaire qui monte".

Mais Nicolas Mayer-Rossignol accuse le premier secrétaire, député de Seine-et-Marne, de manquer de clarté sur les alliances à venir avec LFI.

De son côté, le camp fauriste se dit "concentré" et "plus organisé" qu'au congrès de Marseille, où le premier secrétaire avait été réélu sur le fil, et affirme ne pas "ressentir de vague de dégagisme".

L'ancien Premier ministre Lionel Jospin, figure de la gauche, a toutefois annoncé vendredi qu'il soutiendrait Nicolas Mayer-Rossignol.

Et le chef des députés PS Boris Vallaud, qui a lâché le premier secrétaire pour se lancer lui aussi dans la bataille, en déplorant un parti "divisé", risque de lui faire perdre des voix.

Olivier Faure argumente d'avoir remis le PS "au coeur de la gauche" (le nom de sa motion). Et s'il a fait opérer à son parti un revirement, en refusant de censurer le gouvernement Bayrou sur le budget en début d'année, il n'exclut pas une nouvelle censure prochainement, sur les retraites ou le futur budget.

"A un an des municipales, on appelle les militants à faire preuve de continuité, avec ceux qui ont la confiance des autres partenaires à gauche", souligne l'eurodéputé Pierre Jouvet, jugeant qu'"avoir un leader qui commence à être reconnu et respecté, ça compte".

- "climat de tensions" -

Car le patron des socialistes, longtemps sur la réserve, s'est peu à peu installé dans le paysage de gauche. Plus présent dans les médias, il a multiplié les rencontres avec les Français, et vient de sortir un livre, "Je reviens te chercher", où il se dévoile plus intimement, évoquant notamment son père d’extrême droite.

"Ça permet aux militants, et plus largement aux Français de connaître plus en sincérité et en profondeur qui il est", insiste Pierre Jouvet.

Et d'affiner une stature de présidentiable, même si le patron du PS s'en défend.

"Il se présidentialise", confirme le président du Parti radical de gauche Guillaume Lacroix. "Il est persuadé de s’être mis au barycentre de la gauche, en disant +je suis compatible avec l’extrême gauche mais je n’accepte pas tout+, et +je suis compatible avec les sociaux-démocrates, mais je n’accepte pas tout+".

Reste qu'en interne, Olivier Faure est loin de faire l'unanimité: ses détracteurs critiquent une "gestion clanique" du parti, et affirment qu'il n'a "pas d'idéologie, pas de travail, pas de méthode".

"Il a créé un climat de tensions et d’agressivité", assène la présidente d'Occitanie, Carole Delga. "Quelle est sa position politique, personne ne le sait, c’est en fonction des saisons", tacle-t-elle encore.

Le député Arthur Delaporte, qui a un temps jugé son image "affaiblie", remarque toutefois que "pendant le NFP Olivier Faure a réussi à incarner l’union plus que pendant la Nupes" et "génère désormais de la fierté militante".

Une socialiste, qui a fait le choix de soutenir Boris Vallaud, assure qu'il est certes "très à l'écoute", mais "il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire. Il y a une telle haine anti-Olivier".