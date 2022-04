"C'est un scandale de dire ça" : Macron accuse Mélenchon de "fake news" sur l'apprentissage à 12 ans

Le chef de l'Etat a réagi à une phrase du candidat des Insoumis, qui a affirmé qu'Emmanuel Macron voulait "envoyer un gosse de 12 ans à l'apprentissage".

Emmanuel Macron, le 2 avril 2022, à Paris ( AFP / Thomas COEX )

Au lendemain du meeting de jean-Luc Mélenchon à Toulouse, Emmanuel Macron a accusé lundi 4 avril le candidat de la France insoumise d'avoir "relayé une fake news" en ayant affirmé que le président-candidat voulait "envoyer un gosse de 12 ans à l'apprentissage", ce qu'il a démenti catégoriquement. "Jamais je n'ai dit qu'à 12 ans il fallait mettre des jeunes en apprentissage, c'est un scandale de dire ça!" , s'est écrié Emmanuel Macron sur France Inter . "J'ai dit qu'à 12 ans il fallait permettre à des enfants de connaître des métiers. Ca n'a rien à voir !", a lancé le président de la République.

Le chef de l'Etat a défendu sa proposition de faire venir "des régions et des entreprises quelques heures" dans les collèges. Le programme d’Emmanuel Macron prévoit que les entreprises viennent une demi-journée par semaine dans les collèges, dès la 5e, pour présenter aux collégiens des métiers, notamment "des métiers techniques et manuels" ou "les métiers de demain", avec l'objectif que les formations "correspondent aux besoins" du monde du travail.

En meeting à Toulouse, Jean-Luc Mélenchon avait lancé sur ce sujet: "Comment a-t-il pu imaginer envoyer un gosse de 12 ans à l'apprentissage? Quoi qu'il arrive cela n'aura pas lieu, car les conventions internationales signées par la France interdisent qu'on envoie au travail un enfant avant la fin de la scolarité obligatoire, et en France c'est 16 ans". "Et il ose parler de fakenews ? Imposteur !", a riposté le député LFI Bastien Lachaud à l'endroit d'Emmanuel Macron : "Il a déjà fait Parcoursup et la réforme du bac, et il s'imagine qu'on ne le voit pas venir ?"