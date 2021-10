"C'est impossible, et ils le savent très bien" : Anne Hidalgo dénonce les objectifs de sortie du nucléaire de Jadot et Mélenchon

Pour la maire de Paris, il faut "sortir du nucléaire" aussi vite que possible en développant les énergies renouvelables, après avoir prolongé la durée de vie des centrales existantes le temps de la transition.

Anne Hidalgo à Paris, le 18 octobre 2021. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Elle a beau vouloir "sortir du nucléaire" au plus tôt, la candidate à la présidentielle Anne Hidalgo assure que les propositions de ses concurrents Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon sur le sujet sont "impossibles" à réaliser.

"C'est simplement impossible, et ils le savent très très bien" , a estimé jeudi 21 octobre la maire de Paris sur franceinfo , alors qu'elle était interrogée sur les objectifs des candidats LFI Jean-Luc Mélenchon et EELV Yannick Jadot de sortir en 10 ans et 20 ans du nucléaire.

De son côté, elle estime qu'il faut "sortir du nucléaire" aussi vite que possible en développant les énergies renouvelables, après avoir prolongé la durée de vie des centrales existantes le temps de la transition.

Mais, "l'hypersensibilité de la question de la sûreté nucléaire fait qu'on ne peut pas poser ce sujet sur la table en disant 'demain on aura une énergie produite grâce au nucléaire'", a tranché la candidate, en référence aux informations de presse selon lesquelles Emmanuel Macron s'apprêterait à annoncer d'ici Noël la construction de six EPR supplémentaires.

Selon elle, "il faut sortir du nucléaire aussi vite que l'on va faire monter les énergies renouvelables", a-t-elle plaidé, en soulignant que la France n'est à l'heure actuelle "pas un champion en la matière" et qu'il n'y a donc "pas un cap ou une date fixe" à graver dans le marbre.

"Il faut aller très très vite maintenant, puissamment, mettre toute une partie du plan de relance sur ces énergies renouvelables", "solaire et éolien pour l'essentiel", pour "sortir le plus vite possible du nucléaire", a-t-elle insisté.

Cette transition nécessite aussi "sûrement de retravailler sur un certain nombre de centrales existantes qui sont vieillissantes pour qu'elles puissent avoir une prolongation de vie jusqu'à ce qu'on puisse remplacer cela par les énergies renouvelables", a-t-elle ajouté.