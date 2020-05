Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruno Le Maire rappelle l'indépendance de la BCE après le jugement allemand Reuters • 06/05/2020 à 16:36









BRUNO LE MAIRE RAPPELLE L'INDÉPENDANCE DE LA BCE APRÈS LE JUGEMENT ALLEMAND PARIS (Reuters) - Il est important de rappeler l'indépendance de la BCE qui est la seule à même de juger ce qui est nécessaire en termes de conduite de la politique monétaire dans la zone euro, a déclaré mercredi le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire. Cette déclaration intervient au lendemain de la décision de la cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a estimé que la Bundesbank, la banque centrale nationale allemande, devrait cesser d'ici trois mois d'acheter des emprunts d'Etats de la zone euro pour le compte de la BCE si cette dernière ne prouve pas que ces achats sont justifiés. "La décision de la cour constitutionnelle de Karlsruhe n'est pas un élément de stabilité. Les traités européens garantissent l'indépendance de la Banque centrale européenne. Elle prend ses décisions en toute indépendance et elle décide des conditions d'exercice de son mandat sous le contrôle exclusif de la Cour de justice de l'Union européenne qui est gardienne des traités", a déclaré Bruno Le Maire "Il est important de rappeler l'indépendance de la BCE qui est la seule à même de juger ce qui est nécessaire en terme de conduite de la politique monétaire en zone euro. Nous sommes tous attachés dans la zone euro, à cette indépendance de la BCE, qui lui permet de remplir sa mission en toute indépendance sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne au service de l'intérêt général des Etats membres de la zone euro", a-t-il poursuivi. (Myriam Rivet, édité Claude Chendjou et Jean-Philippe Lefief)

