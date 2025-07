L'Allemagne transpire et se dessèche sous la canicule qui a essoré l'Europe

Une femme affalée sur un transat dans l'eau en pleine canicule en Allemagne, le 2 juillet 2025 ( AFP / Michaela STACHE )

Après la France et le pourtour méditerranéen, le nord de l'Europe, peu habitué aux canicules, transpire sous la fournaise avec un pic de chaleur mercredi en Allemagne où les autorités multiplient les messages de prévention.

Dans le pays européen le plus peuplé, la température doit atteindre des maximales comprises entre 34 et 38°C, et jusqu'à 40°C localement, selon le service météorologique allemand.

Marga, une mère de famille de Francfort (ouest), a fermé toutes les fenêtres de son logement, où l'après-midi est consacré à un "programme détente avec les enfants".

A Berlin, où un pic à 37°C était attendu, la majorité des piscines en plein air affichent complet en milieu d'après-midi.

Comme pour la Belgique et les Pays-Bas, la canicule est arrivée mardi, mais avec des températures moindres que dans le sud du continent qui affronte des conditions extrêmes depuis plusieurs jours et où les autorités ont recensé plusieurs décès.

- Animaux assoiffés -

Un éléphant se rafraîchit au zoo de Pairi Daiza en Belgique en pleine canicule, le 2 juillet 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )

A Dresde dans l'est de l'Allemagne, les rives de l'Elbe se dessèchent et le fleuve s'évapore: la hauteur de l'eau est descendue à 64 cm contre 2 mètres en moyenne annuelle.

Propriétaire d'un théâtre flottant, Holger Böhme observe son fleuve "rétrécir de plus en plus", un phénomène "étrange", dit-il à l'AFP.

"Normalement, on ne s'attend à de tels niveaux d'eau qu'en août et en septembre", précise Matthias Roeser, de l'association allemande de la navigation fluviale.

A l'autre bout du pays, dans un parc de Francfort, des habitants avaient déposé dès mardi au pied des arbres des coupelles d'eau aussitôt mises à profit par lapins et écureuils, d'ordinaire plus craintifs. La forte chaleur complique "la survie de nombreux animaux sauvages", rappelle la principale association environnementale d'Allemagne, BUND.

Dans un geste symbolique et pragmatique, les activistes climatiques du collectif Fridays for Future manifesteront pour la première fois à la nuit tombée, à partir de 22H00, afin d'échapper à la fournaise.

Cette journée de températures record pour début juillet pourrait s'achever par des orages particulièrement violents accompagnés de grêle et de rafales de vent dans le nord-ouest du pays.

En Belgique, l'Atomium, monument emblématique de Bruxelles en inox, est à nouveau resté fermé mercredi après-midi à cause de la chaleur.

Dans les écoles de Wallonie qui ne sont pas encore en vacances, contrairement à celles de Flandre, les enseignants s'efforcent de maintenir les enfants au frais en utilisant des ventilateurs et des climatiseurs lorsqu'ils sont disponibles, organiser des jeux d'eau et des pauses à l'ombre.

Les Pays-Bas ont quant à eux connu leur première "nuit tropicale" de l'année, avec des températures bloquées au dessus de 20°C.

- Inégalités -

Des personnes se rafraîchissent dans l'eau d'une fontaine, le 2 juillet 2025 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Les habitants du sud de l'Europe ont connu un mois de juin aux températures record qui ont de nouveau mis en lumière les inégalités face à la chaleur.

"Je ne mets pas la clim, tout est très cher en ce moment", explique à l'AFP Grace Guerrero, rencontrée dans le métro de Madrid.

Si "l'air est frais la nuit" dans la zone montagneuse où elle vit à 50 km de la capitale espagnole, cette aide à domicile de 65 ans redoute pour rentrer chez elle "de tomber sur un vieux train de banlieue" sans climatisation.

Un homme de 75 ans est décédé à Cordoue, en Andalousie (sud), portant à au moins quatre le nombre de morts liés à la chaleur en une dizaine de jours en Espagne.

Deux autres personnes sont mortes dans la nuit de mardi à mercredi en Catalogne (nord-est), où un feu de forêt a ravagé plus de 1.800 hectares de terrain.

En France, le "pic le plus intense" est passé, selon le gouvernement qui recense deux décès à la suite de malaises.

La France, traversée par une longue vague de chaleur précoce, vient de connaître son deuxième mois de juin le plus chaud depuis le début des mesures en 1900, marqué par la sécheresse et une canicule historique, a annoncé mercredi le gouvernement.

Des vendeurs de chapeaux devant le Palais royal à Madrid en pleine canicule, le 2 juillet 2025 ( AFP / Thomas COEX )

En Italie, selon la Simeu, regroupant médecins et infirmiers travaillant aux urgences, la vague de chaleur a entraîné une hausse de 10% des arrivées aux urgences dans les grandes villes comme Milan, Florence ou Naples, selon leur service de presse contacté par l'AFP.

Les canicules de 2003 et 2022 avaient provoqué respectivement 70.000 et 61.000 décès prématurés en Europe, selon des études d'excès de mortalité.

Si les vagues de chaleur en été ne sont pas nouvelles, après des décennies de combustion de charbon, de pétrole et de gaz responsables du réchauffement, les canicules surviennent plus tôt et plus tard dans l'année.