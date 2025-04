Futurs billets en euro : thèmes, personnalités… tout savoir avant qu’ils n’arrivent !

(De nouveaux billets de banque en euro se préparent pour 2026 : découvrez quels aspects ils auront ! - Crédit photo : Adobe Stock)

Dès 2026, un nouvel style se profile pour les billets de 5, 10, 20, 50, 100 et 200 euros. Quelles sont les raisons de ce relooking et quels vont être les motifs et univers choisis ? Enfin, que vont devenir les anciens spécimens encore en bon état ? Voici un retour en force des espèces qui n'ont apparemment pas fini de séduire les amateurs de billets neufs et les collectionneurs.

Pourquoi un nouveau graphisme pour les billets de la monnaie européenne ?

La force et la diversité de la nature seront à l'honneur, ainsi qu'une référence à la solidité des institutions européennes. Ces choix graphiques découlent d'enquêtes publiques menées auprès de 365.000 européens et de groupes de discussions qui ont fait ressortir des tendances et des préférences de thèmes. Bien entendu, les futurs billets seront encore plus sécurisés, efficaces et durables que leurs prédécesseurs datant de 20 ans (1).

Le saviez-vous ? Un concours ouvert aux designers de toute l'Union européenne sera organisé en 2025 pour retenir le graphisme définitif des billets disponibles à partir de 2026.

À quoi vont ressembler les nouveaux billets en euro ?

La «culture européenne», comme identité et histoire communes à tous les états de la zone euro figurera sur une partie des nouveaux billets de banque de l'Union Européenne. L'autre thématique à observer concernera les «fleuves et oiseaux». Avec cet univers, la Banque européenne vise à rappeler l'importance de la protection de la nature et de l'environnement au sein des pays membres.

1er tableau : la richesse de la nature européenne reprise au recto des billets

Billet de 5 euros : source de montagne et un passereau dans un paysage de montagne.

Billet de 10 euros : chute d'eau et un martin-pêcheur près d'une cascade ou d'une piscine naturelle.

Billet de 20 euros : vallée d'une rivière encaissée et une colonie de guêpiers d'Europe sur une falaise. sablonneuse longeant une large vallée en forme de V.

Billet de 50 euros : méandres d'une rivière et une cigogne blanche volant au-dessus d'une rivière sinueuse. dans une vallée en forme de U.

Billet de 100 euros : embouchure et une avocette survolant la surface d'une vasière.

Billet de 200 euros : paysage marin et un fou de Bassan volant au-dessus de grandes vagues marines.

Au verso de ces coupures, se trouveront les dessins des institutions et organes de décision européens, pour mettre en avant leur stabilité et leur rôle vertueux d'harmonisation entre les pays membres.

2e tableau : des personnalités aux talents variés figureront au recto des billets

Le point commun de toutes les célébrités retenues est d'avoir voyagé ou partagé leur savoir, en laissant leurs œuvres ou découvertes rayonner sur le continent européen, sur une période couvrant plus de 6 siècles.

Billet de 5 ans : Maria Callas (pour les arts du spectacle).

Billet de 10 euros : Ludwig van Beethoven (pour la musique).

Billet de 20 euros : Marie Curie (pour la science, les universités et écoles).

Billet de 50 euros : Miguel de Cervantes, romancier, poète et dramaturge (pour les bibliothèques).

Billet de 100 euros : Léonard de Vinci (pour les musées et expositions).

Billet de 200 euros : Bertha von Suttner (pour les jardins).

Au verso de ces versions de billets figureront des scènes de la vie réelle en lien avec les thèmes véhiculés, pour familiariser les citoyens aux différentes formes que revêt la culture européenne.

Quel sort sera réservé aux anciennes versions de billets en circulation ?

La production des nouveaux billets de la monnaie se fera selon un rythme progressif : le retrait des billets actuels sur le thème «Époques et styles architecturaux» suivra donc le même cadencement. En effet, le processus de production devrait s'étaler sur plusieurs années.

Où seront fabriqués les futurs billets de la monnaie européenne ? Onze imprimeries européennes hautement sécurisées se répartissent la production. Les billets sont ensuite acheminés dans les BCN (banques centrales nationales) qui gèrent les stocks en fonction de la demande locale (3).

Ce projet d'évolution graphique des billets de banque va dans le sens de la conservation d'une monnaie scripturale attractive, disponible en quantité suffisante et qui inspire toujours confiance à ses utilisateurs.

