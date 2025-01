Bonnes résolutions : que demander à votre banque en 2025 ?

(Le début d'année est le moment idéal pour prendre des bonnes résolutions, y compris sur le plan bancaire - Crédit photo : Adobe Stock)

L'heure est venue de formuler vos vœux et les bonnes résolutions que vous souhaitez accomplir cette année. Pour que résolution ne rime pas simplement avec belle intention, suivez nos 4 recommandations pour 2025 afin que votre relation bancaire soit au beau fixe, avec beaucoup plus de gratuité, d'avantages pour vos achats et de simplicité dans vos usages bancaires au quotidien. BoursoBank peut vous y aider…

Moins de frais bancaires en 2025, ça vous dit ?

Le cheval de bataille de BoursoBank dure depuis 17 ans et elle tient encore son pari cette année en étant de nouveau classée banque la moins chère*. Concrètement, cela se matérialise comment pour les clients BoursoBank ? Voici quelques exemples :

Aucuns frais de tenue de compte.

4 cartes bancaires gratuites au catalogue (3 pour les particuliers et 1 pour les professionnels).

Envoi de chèques de banque gratuitement.

Paiements et retraits en euro gratuits et illimités.

Paiements en devises gratuits et illimités.

Retraits en devises gratuits (entre 1 à 3 fois par mois respectivement pour les cartes WELCOME et ULTIM et illimités avec l'Offre METAL).

Virement à l'international sans frais dans 32 devises.

Virements SMS et virements instantanés gratuits (depuis janvier 2019 pour les seconds).

En moyenne, l'économie annuelle sur les frais bancaires s'élève à 251 euros pour les clients BoursoBank (1).

Plus de fonctionnalités utiles et 100% gratuites

Certaines personnes voient encore la banque en ligne comme une catégorie d'établissements aux services bancaires étriqués, qui n'ont pas le même potentiel de service client ou de réactivité du fait d'un éloignement physique par rapport aux clients. En réalité, tout dépend de quelle banque en ligne on parle : chez BoursoBank, la sauvegarde du pouvoir d'achat, la satisfaction et l'autonomie des clients sont ses priorités. Concernant l'expérience client sur mobile, BoursoBank est classée première banque française et numéro un sur les stores avec une notes de 4.9 sur iOS et 4.8 sur Androïd (2).

Parlons peu, mais parlons chiffres : banque 100% digitale, proposant 51 produits (banque au quotidien, bourse, épargne, crédits, assurances, et bons plans) et offrant 1.000 fonctionnalités gratuites, BoursoBank tient sa promesse de banque en ligne toujours plus proche des besoins de ses clients.

De nouvelles économies avec The Corner

Devenir client BoursoBank, c'est aussi bénéficier du programme gratuit d'avantages The Corner, immédiatement actionnable dès l'ouverture du compte, permettant ainsi d'obtenir auprès de plus de 140 partenaires plusieurs formes de coups de pouce financiers selon les enseignes :

Des bons d'achats (à générer lors de la transaction et qui coûtent moins cher que leur valeur faciale).

(à générer lors de la transaction et qui coûtent moins cher que leur valeur faciale). Du cashback (reversé après l'achat pour récompenser l'utilisateur et l'inciter à une certaine fidélité).

(reversé après l'achat pour récompenser l'utilisateur et l'inciter à une certaine fidélité). Des remises immédiates (la plupart du temps cumulables avec les offres et promotions déjà en cours).

Ces conditions avantageuses accessibles via The Corner ont permis à nos clients de réaliser 20 millions d'euros d'économies en 2024.

En plus d'économies sur les frais bancaires, ce sont de vraies remises au quotidien (en moyenne 7%) dont chaque client peut profiter facilement (sur l'appli bancaire ou dans son espace client sur desktop). Prendre le réflexe d'utiliser ce programme lors de votre shopping dans 9 univers peut être une bonne résolution, avec effet immédiat sur votre compte bancaire.

La même banque pour vos comptes perso et pro, ça vous tente ?

Chez BoursoBank, l'offre Bourso Business, réservée aux clients, facilite l'accès aux deux comptes bancaires, grâce aux mêmes identifiant et mot de passe, tout en scindant les deux sphères privée et professionnelle. Spécialement conçu pour les indépendants, Bourso Business est un compte bancaire gratuit, assorti d'une carte bancaire business gratuite (3) et de plusieurs produits complémentaires comme une assurance, une épargne spécialement adaptées aux pros ou encore des solutions de paiement proposées en partenariat.

À la clé : une gestion cloisonnée des patrimoines, avec néanmoins une navigation fluide permettant de consulter à tout moment tous ses comptes ou de réaliser des opérations bancaires.

A savoir EasyMove de BoursoBank s'occupe de tout, comme par enchantement ! Vous appréhendez le transfert de vos comptes bancaires, avec tous les virements périodiques déjà planifiés et les mandats de prélèvements encore actifs ? Pour franchir cette étape sans stress, EasyMove prend la main pour gérer à votre place les démarches liées à votre mobilité bancaire.

N'attendez plus pour cocher l'une de vos premières bonnes résolutions de 2025, surtout si celle-ci est facile à mettre en œuvre et peut vous rapporter beaucoup.

(3) Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement internationale à autorisation systématique) Visa business ; carte physique gratuite sous condition d'utilisation sinon 9 € par mois en l'absence d'au moins une opération de paiement constatée par mois ; carte dématérialisée gratuite sans condition d'utilisation.

*Respectivement sur les profils «Jeune actif», «Cadre», «Cadre supérieur» et «Employé» et exæquo sur les profils «Jeune inactif», et «L'adepte du 100% mobile». Selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com - publiée le 09/12/2024 Détail . Détail des études tarifaires et de leur source depuis 2009 Détail ».

