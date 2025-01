Top départ pour les virements instantanés gratuits dans la zone SEPA !

(Vous allez enfin apprécier les virements instantanés gratuits en Europe dès le 9 janvier 2025 - Crédit photo : Adobe Stock)

À compter du 9 janvier 2025, la réglementation européenne impose à tous les établissements bancaires une nouvelle tarification pour tous les virements instantanés dans la zone SEPA. Point sur cette mesure fort attendue par les clients qui n'étaient pas bénéficiaires de cet avantage déjà offert par certaines banques depuis plusieurs années.

Virements instantanés : qu'est-ce qui change au 9 janvier ?

La nouvelle réglementation bancaire sur les virements instantanés SEPA adoptée le 13 mars dernier par le Conseil et le Parlement européens (1) entrera en vigueur au plus tard le 8 janvier 2025. Elle traite de plusieurs sous-domaines dont l'obligation d'être en capacité de recevoir des virements instantanés et l'alignement de leur tarification sur celle des virements classiques.

Dans les faits, la gratuité des virements instantanés va globalement s'opérer car les virements classiques sont généralement déjà gratuits dans la plupart des banques.

Voici ce qui reste valable à partir du 9 janvier 2025 (2) concernant le virement instantané (ou instant payment) :

Exécution en quasi temps réel (moins de 10 secondes)

24h/24 et 7j/7 (même les jours fériés)

Dans l'espace européen SEPA (36 pays)

Montant maximal de 100.000 euros (mais fixé par chaque banque et précisé dans la convention de compte)

Opération irréversible.

Connaissez-vous la tendance ? Le montant moyen d'un virement instantané en France s'élève à 601 euros (3) et la part des virements instantanés (en nombre de virements) était de 6,4% en 2023 (4).

Quelles banques sont concernées par la suppression de ces frais bancaires ?

Toutes les banques, même les moins avancées sur ce sujet, ont dû se mettre au diapason concernant la limitation des frais sur les virements instantanés.

Selon l'observatoire des tarifs bancaires en 2024 (3), 85% des banques examinées vont revoir à la baisse leur barème de frais bancaires pour se mettre aux normes si nécessaire et ce, pour leur clientèle de particuliers.

À noter : depuis l'origine en janvier 2019, BoursoBank a pris de l'avance par rapport au reste du secteur bancaire en proposant tout de suite ce service 100% gratuit à ses clients, pour leur garantir des économies sur leurs frais bancaires et une plus grande aisance dans la gestion de leurs opérations au quotidien. Depuis 2019, ce sont près de 120 millions de virements instantanés gratuits qui ont été émis par les clients de BoursoBank, générant 120 millions d'euros d'économies pour les clients*.

Comment effectuer un virement instantané gratuit ou moins cher ?

Vous n'avez rien à faire car cette obligation réglementaire s'impose aux banques, qu'il s'agisse de banques traditionnelles ou de banques en ligne, de virements exécutés sur mobile ou depuis l'espace client.

Dans le relevé annuel de frais bancaires (RAF) bientôt disponible, vous constaterez que le montant reporté sur la ligne des tarifs de virements instantanés sera en baisse, voire même mis à zéro contre 1 euro en moyenne pour chaque opération.

A savoir Connaissez-vous le virement sms ? Si vous avez quelqu'un dans vos contacts de smartphone avec qui vous devez régler des comptes portant sur des petits montants, vous pouvez choisir l'option virement sms. Si le bénéficiaire est lui aussi client BoursoBank, vous serez dispensé de saisir son RIB. Pour plus de sécurité, le montant de chaque virement sms est limité à un maximum de 100 euros, avec un plafond de 500 euros sur 30 jours glissants.

Avec des tarifs plus économiques, le virement instantané va prendre une place plus importante dans les moyens de paiement compte tenu de son utilité avérée au quotidien. Il pourrait même détrôner son homologue le virement classique, qui nécessite un délai supplémentaire pour son exécution.

La prochaine étape de l'évolution de la réglementation aura lieu en octobre 2025 avec la vérification de la concordance entre le nom saisi et l'IBAN enregistré du bénéficiaire.

