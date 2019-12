BMW se met à l'abri d'une pénurie de lithium grâce aux Chinois

L'allemand BMW avance résolument sur la voie obligée désormais de la voiture électrifiée, hybride ou totalement électrique. Il a annoncé mercredi avoir battu ses records de vente de modèles électrifiés en novembre (+ 18,4 %), ce qui est naturel puisqu'il part de rien ou presque, et dans la foulée a signé un contrat de 540 millions d'euros sur cinq ans avec le chinois Ganfeng. Celui-ci devrait lui garantir l'approvisionnement en lithium, composant essentiel des batteries installées dans les voitures électriques.L'accord conclu pour la période 2020-2024 « couvre 100 % des besoins en lithium » pour la nouvelle génération de batteries de BMW, selon Andreas Wendt, directeur des achats du constructeur, qui compte vendre d'ici à 2021 deux fois plus de voitures électriques qu'en 2019.Comme l'ensemble du secteur automobile européen, BMW est engagé dans une course pour réduire le niveau d'émissions de CO2 des voitures vendues et respecter les strictes normes qui seront en vigueur dès l'année prochaine dans l'UE, sous la menace de lourdes sanctions.Sept fois plus de batteries« Dès 2023, nous voulons proposer 25 modèles électrifiés » rappelle M. Wendt, cité dans un communiqué. « Uniquement pour le lithium, nous estimons que nos besoins vont être multipliés par sept d'ici à 2025. »Actuellement, production et réserves de cet « or blanc » se concentrent en Australie ? premier producteur mondial en 2018, où sera extrait le lithium...