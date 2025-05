Benfica-Sporting : que le meilleur règne

Un derby pour le titre. Après plus de sept mois à se tirer la bourre, Benfica et le Sporting CP vont enfin pouvoir se départager ce samedi à l'Estádio da Luz. À condition que l'un des deux sorte vainqueur. C'est simple : en fonction du scénario offert, le gagnant pourrait triompher devant son rival.

« Contre Benfica, c’est toujours le match le plus important de la saison », lâche Beto Acosta pour A Bola , attaquant argentin aux 87 rencontres disputées avec le Sporting entre 1999 et 2001. Et que dire de l’enjeu crucial de ce derby qui se déroulera ce samedi 19h à l’Estádio da Luz : l’équipe qui l’emporte peut être sacrée championne du Portugal alors qu’une journée sera encore à jouer. Les deux formations de Lisbonne sont au coude à coude : même nombre de points (78 unités), meilleures défenses (26 but encaissés chacune), meilleures attaques (85 pions inscrits pour le Sporting, 82 pour Benfica) et une différence de buts proche (+59 et +56). Mais ne vous y trompez pas, ce n’est pas avec ce dernier critère que se jouera le titre. Au pays du bacalhau, en cas d’égalité les deux équipes se départagent aux confrontations directes.

Leões do #SportingB em preparação para a penúltima jornada da fase de Apuramento de Campeão da #Liga3 💪 🆚 AD Fafe 🗓️ 10/5 ⏰ 16h00 📍Estádio Municipal de Fafe 🎫 Bilhetes a 5€ pic.twitter.com/DWbxrFpcr3…

Par Quentin Toneatti pour SOFOOT.com