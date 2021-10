Baisse des taxes sur le carburant : Anne Hidalgo "propose de subventionner les énergies fossiles", raille Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie a fustigé "l'incohérence complète de la proposition".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 22 septembre 2021. ( AFP / THOMAS SAMSON )

La proposition n'a pas suscité l'enthousiasme au gouvernement. Face à l'envolée des prix de l'énergie, la candidate PS à la présidentielle Anne Hidalgo a prôné mardi 5 octobre une baisse de la taxe sur les carburants. "Les carburants augmentent fortement, cela n'a échappé à personne avec un plus haut historique et les taxes aussi", a reconnu mercredi 6 octobre sur RTL le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avant de poursuivre : "Je note l'incohérence complète de la proposition d'Anne Hidalgo, qui à la fois veut accélérer la transition écologique et qui propose en gros de subventionner les énergies fossiles". "Mais, on n'est pas à une incohérence près dans cette campagne", a raillé le locataire de Bercy.

"Nous, nous suivons attentivement chacun des prix de l'énergie et nous apportons avec le Premier ministre à chaque fois une réponse pour protéger les Français. (...) Sur les prix de l'essence et du diesel, nous allons continuer collectivement à suivre ces prix. Si jamais cette envolée se poursuit, certainement qu'il faudra réagir", a-t-il assuré.

"On ne peut pas continuer à demander aux plus modestes de payer le prix fort de la transition écologique"

Mardi, Anne Hidalgo a estimé dans un entretien publié dans Libération "qu'on ne peut pas continuer à demander aux plus fragiles, aux plus modestes ou aux classes moyennes de payer le prix fort de la transition écologique". "La transition écologique ne se fera pas contre ceux qui, aujourd'hui, ne parviennent plus à boucler leurs fins de mois, parce que les loyers, l'énergie et les carburants augmentent mais pas leurs salaires", a-t-elle ajouté.

La maire de Paris prône donc de "baisser les taxes sur le prix des carburants". "Certains vont m'expliquer que ce n'est pas écologique. Au contraire : on a besoin de raccrocher les catégories populaires à cette transition. Onze millions de personnes ont besoin de leur voiture tous les jours pour aller travailler. Il faut les accompagner pour tourner la page des véhicules thermiques à partir de 2030", a-t-elle insisté, ajoutant que "là où il n'y a pas de solution, on ne peut pas dire aux gens de ne pas prendre leur voiture".