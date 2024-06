« Aux urgences, on m'a pris pour une star de l'équipe de France »

En décembre 2022, Guillaume, ce supporter français vivant en Guadeloupe, avait fait parler de lui en se faisant assommer par une frappe de Kylian Mbappé lors de France-Maroc au Mondial qatari. Un an et demi plus tard, le poissard des Irrésistibles français a vécu une nouvelle mésaventure lors de l'Euro en Allemagne.

Bon, Guillaume, on te retrouve avec un plâtre bleu-blanc-rouge. Tu peux nous raconter ce qui t’es arrivé dimanche ?

Les Irrésistibles français avaient organisé une rencontre amicale avec un club de Paderborn (contre le SC Aleviten Paderborn, qui accueille des réfugiés, NDLR) , dans la commune allemande où résident les Bleus. J’étais tout content de pouvoir participer, je suis entré sur le terrain, on a commencé à jouer et malheureusement sur ma première accélération pour essayer d’intercepter un ballon, le pied a ripé. Et j’ai immédiatement entendu un énorme crac, je me suis retrouvé par terre avec la douleur. Le diagnostic a été sans appel : double fracture de la malléole… Pas une petite blessure !…

Propos recueillis par Clément Gavard, à Dortmund pour SOFOOT.com