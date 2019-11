Ateliers de la pensée de Dakar : qu'en ont-ils pensé ?

Clap de fin, Felwine Sarr, qui vient d'accepter un poste fixe d'enseignant à Duke University en Caroline du Nord pour août 2020, et Achille Mbembe ont donné rendez-vous en 2021 pour les prochains Ateliers de la pensée. En alternance se tiendra l'an prochain la deuxième « École doctorale » à Dakar. Et tandis que les actes de l'édition précédente viennent d'arriver en librairie (Politique des temps, Philippe Rey-Jimsaan), Felwine Sarr compte en consacrer deux à l'événement de cette année, si riche de communications structurantes. L'auteur d'Afrotopia, dont la traduction en anglais paraît en décembre, ne dit pas adieu à son pays natal, mais oui à une proposition d'une université américaine venue à point nommé dans son parcours pour « étendre le champ de sa recherche transdisciplinaire », et se mettre dans les pas, à Duke, du philosophe Valentin Mudimbe. Et l'Afrique, dans tout ça, s'inquiète-t-on autour de lui ? « La mobilité est le propre des chercheurs », répond-il, « et je n'abandonne pas les objets de ma recherche : les cerveaux qui fuient sont ceux qui ne réfléchissent plus, y compris sur place, je ne considère pas Souleymane Bachir Diagne comme un cerveau en fuite à New York ! » C'est aussi l'occasion pour le penseur-chef d'orchestre de prendre du recul et de se consacrer à sa création. De se reposer aussi? Après ces journées folles et plus médiatiques que de coutume : « Cette édition fut moins...