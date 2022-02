Annonces de Macron sur le nucléaire : Le Maire salue une journée "historique"

Le chef de l'Etat a demandé à EDF le lancement de six chantiers d'EPR, alors que le nucléaire s'impose comme un des thèmes incontournables de le campagne présidentielle.

Bruno Le Maire, le 7 février 2022, à Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron à Belfort, où il a annoncé un vaste plan nucléaire, Bruno Le Maire s'est félicité d'une décision "historique", et du signal envoyé à la filière. Le chef de l'Etat a annoncé jeudi, à deux mois de la présidentielle, un vaste plan de relance du nucléaire civil, avec la construction de 6 à 14 réacteurs pour 2050. Le président a demandé à EDF la construction de six réacteurs de nouvelle génération EPR2, pour une première mise en service à l’horizon 2035. A cela s'ajoute l’étude pour huit de plus pour la fin de la décennie 2040.

"Je considère que c'est une journée historique car pour la première fois depuis un demi-diècle, la France redéfinit de manière claire, limpide et convaincante sa politique énergétique", a commenté Bruno Le Maire, à l'antenne de CNews, vendredi 11 février.

La symbolique des turbines Arabelle

"Quand je suis arrivé au ministère de l'Economie, une des premières choses que j'ai faite, c'est de demander un audit sur la filière nucléaire. J'ai convoqué les représentants de la filière en disant 'C'est pas possible, vos retards sont inacceptables, ces défauts de fabrication sont inacceptables. On va tous se retrousser les manches!'", a décrit le ministre, évoquant le rôle de l'Etat de donner des "perspectives de développement" pour la filière. "C'est fait depuis hier", estime t-il.

Localisation et âge des réacteurs nucléaires français depuis leur mise en service industrielle ( AFP / )

Ce discours-cadre du chef de l'Etat trace une perspective de long terme, mais doit aussi lui permettre d'occuper d'ores et déjà l'un des sujets majeurs de la campagne.

Le nucléaire est l'un des thèmes de la campagne présidentielle de 2022, certains candidats en prônant une sortie plus ou moins rapide (écologistes ou insoumis) tandis que d'autres (notamment à droite et à l'extrême droite mais aussi au parti communiste) sont favorables à cette énergie. Le chef de l'Etat s'est exprimé à Belfort, sur le site de fabrication des turbines Arabelle dont EDF a annoncé jeudi même le rachat à l'américain GE.