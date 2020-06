Allocution d'Emmanuel Macron : les réactions de la classe politique

Le chef de l'État a fait le bilan de la crise liée au Covid-19 et a fait savoir qu'il s'adressera de nouveau aux Français en juillet. © Jean-Baptiste Premat / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

"Nous n'avons pas à rougir de notre bilan (...) Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait et de notre pays". Dimanche 14 juin au soir, Emmanuel Macron est revenu sur plusieurs mois d'une longue crise engendrée par l'épidémie de coronavirus. Le chef de l'État a ainsi accéléré le déconfinement en annonçant notamment le passage dès le 15 juin de tout le pays en "zone verte", à l'exception de Guyane et Mayotte. Cafés et restaurants pourront accueillir les clients dès demain, et les crèches, écoles et collèges rouvriront dans des conditions normales. Économie, emploi, réorganisation de l'État, social, égalité des chances, jeunesse... Emmanuel Macron a aussi souhaité donner une impulsion pour la suite de son quinquennat. Et à droite comme à gauche, les réactions politiques n'ont pas tardé à fuser.

À gauche, Jean-Luc Mélenchon n'a pas attendu pour dénoncer un "satisfecit lunaire". "Non M. Macron, il n'y a pas de quoi être fiers de ce qui a été fait par le gouvernement pendant cette crise", a-t-il notamment critiqué dans une série de tweets. "Pluie de truismes, de mots volés et de poncifs Macron saoule", a également déploré le chef de file de la Fance insoumise. Alexis Corbière, député LFI, a de son côté dénoncé un "discours bouffi d'auto-satisfaction (...) des mots volés à dautres", "inutile" et manquant de

