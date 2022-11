Vatel Capital : investir dans les PME corses avec le FIP Kalliste Capital n° 15

information fournie par Boursorama • 22/11/2022 à 18:25

Dans ce numéro de Tendances de fonds, gros plan sur le produit historique de Vatel Capital, le FIP corse Kallisté Capital N°15 !

Matthieu Lambert, directeur général délégué chez Vatel Capital explique comment fonctionne un fonds d'investissement de proximité, détaille la composition du FIP Kallisté et revient sur l'avantage fiscal qui accompagne ce produit.

Il évoque également une nouvelle récente : la Caisse des dépôts, via la Banque des territoires a participé à hauteur de 4,5 millions d'euros à la création d'un fonds qui co-investira avec les FIP Kalliste.

Il est possible de souscrire dans le FIP Kalliste no 15 jusqu'à la fin de l'année pour une souscription minimale de 1.000 €, soit 10 parts (hors droits d'entrée). Les fonds sont bloqués pour une durée de 7 à 9 ans soit jusqu'au 31 décembre 2031 au plus tard.

Vatel Capital est une société de gestion indépendante, fondée en 2008 et spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises avec une expertise sur des niches sectorielles et près de 500 millions d'euros d'actifs sous gestion.

Vidéo sponsorisée.